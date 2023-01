Új esztendőbe léptünk, de az NKA Universitas PEAC céljaiból nem enged, sőt, most lehet igazán megmutatni. Persze a Piestanské Cajky nem ígérkezik könnyű ellenfélnek, ráadásul az is motiválhatja őket, hogy története során először jutott tovább az Európa Kupa csoportköréből. Ehhez kellettek bravúrok is, így az önbizalommal nem lesz gondjuk, főleg úgy, hogy a bajnokságban tizenhárom meccset követően még mindig nem talált legyőzőre.

Tiszteletre méltó eredmény, ez nem vitás, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy a bajnokságuk színvonala jócskán elmarad attól, amit szeretnének északi szomszédaink. Így emiatt is kiemelten fontos a nemzetközi megmérettetés számukra. Na de a pécsi klub sem fog ezek hallatán megijedni, hiszen Jovan Gorec együttese szeretné a korábbi nemzetközi sikerszezont túlszárnyalni, ehhez pedig első lépésként a Pöstyén elleni párharcot sikerrel kell venni.

Jovan Gorec, a PEAC vezetőedzője: – Az egyenes kieséses szakasz első köre jön, ami más, mint az eddigi meccseink, más típusú a nyomás, jobban kell figyelni a végeredményre, számolni kell a pontkülönbséggel, ami dönthet arról, hogy ki jut tovább. Ez egy jó csapat, nem áll különösebben nagy nevekből, de remek az edzőjük, és nagyon jól játszanak. Szoros meccset játszottak a Galatasaray ellen, akiket hazai pályán meg is vertek, de idegenben is szoros volt három negyeden át. Szóval van ott minőség bőven, úgyhogy nem lesz könnyű dolgunk. Egyre jobbak és jobbak vagyunk. Jó, hogy túl­estünk a decemberen, mert sok meccsünk volt, sok utazással és kevés edzési lehetőséggel. Most egy kicsit javul a helyzetünk, több időnk lesz készülni, a sérüléssel bajlódó játékosaink is rendbe jönnek lassan, akik ki vannak éhezve arra, hogy megmutathassák, hogy készek a játékra. Úgyhogy szerintem jók leszünk a szezon végére.