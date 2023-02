Most szombaton lesz az ökölvívó-Bakony-kupa utánpótlástornája, amelyen a Zsutipe SE fiataljai is indulnak. A pécsi szakosztály várhatóan 7-8 öklözőt nevez, ők serdülő-, ifjúsági s juniorkorosztályban lépnek ringbe, közöttük lesz több országos bajnok is, így Orsós Erik (serdülő 45 kg), Mendi Lorenzo (serdülő 42 kg) és ifj. Dunai Zsolt (ifjúsági 80 kg), ők valamennyien éremesélyesek.

A Zsutipe SE 16 igazolt versenyzővel rendelkezik, de 20-22-en járnak edzésre, a foglalkozásokat a volt fehérhegyi általános iskolában tartják, Dunai Sándor vezetőedző és segítői, ifj. Dunai Sándor, valamint Dunai Arnold Zsolt vezetésével. Régebben ennél több ifjú is járt hozzájuk, 25-30, de náluk is volt lemorzsolódás. Az elsősorban hátrányos helyzetű fiatalok felkarolását felvállaló klub idén legalább 20 versenyen szeretne részt venni, ezek közül kettőt Pécsett rendeznének. Az egyik a márciusi szeniortorna lenne, amelynek még nincs helyszíne, az az egykori fehérhegyi iskola, a Széchenyi-csarnok és a Lauber Dezső Sportcsarnok közül kerül ki. Nyár végén a Zsutipe-kupa házigazdái szeretnének lenni.