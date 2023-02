Idén ismét megtartották a a Sportért Felelős Államtitkárság által szervezett ünnepséget, a Héraklész-gálát, ahol a legjobb eredményeket elért utánpótlás sportolókat és edzőiket díjazták. Összesen 30 elismerést osztottak, amiből kettő Pécsre került.

Női szakágban és a férfiaknál is vízilabdázók lettek az év legjobbjai az UP csapatok közül 2022-ben. A klasszikus csapatsportágaknál mindkét kategóriában a vízilabdázók vitték az első helyet. A belgrádi U18-as FINA vízilabda világbajnokság győztes csapata természetesen kiérdemelte az első helyezést, a PSN Zrt.-s Gaszt Roland csapatkapitánnyal az élen. Mellettük elismerték a PSN Zrt. szakosztályvezetőjét, edzőjét, Lukács Gergelyt is, aki a vb-győztes csapat felkészítésében is részt vett.

– Fantasztikus volt ez a gála, nagyon elegáns volt, illusztris körben ünnepelhettük, hogy elnyertük ezt a díjat – nyilatkozta Lukács Gergely. – Jó volt látni a játékosok arcát, azt, ahogy visszajöttek az érzelmek, amit a belgrádi döntőben átéltek. Biztos vagyok benne, hogy óriási motivációt jelent számukra ez az elismerés: a díjat például Manhercz Krisztiántól vehették át, aki szintén héraklészes volt. Bízunk benne, hogy a fiúk ugyanezen az úton mennek tovább, amelyen eddig jártak, és felnőtt szinten is versenyeket nyernek, világ- és olimpiai bajnokok lesznek, hiszen ennek a programnak pont az a célja, hogy kinevelje a jövő bajnokait. Nagyon örülünk annak, hogy Rolanddal ketten pécsiként élhettük át ezt a pillanatot, képviselni tudtuk a városunkat, egyben köszönjük a csapat nevében mindazoknak, akik érdemesnek tartottak bennünket erre a díjra!