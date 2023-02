– Először is köszönöm a szurkolóknak, hogy hétköznapi napon is ennyien kilátogattak a mérkőzésre – hálálkodott Szrecsko Szekulovics, a PVSK vezetőedzője. – Megint nagyon elégedett vagyok azzal, ahogy ma este játszottunk. Simán nyertünk, mindenki játszott, örülök, hogy a PVSK bejutott a legjobb négy csapat közé, remélem sikeresen vesszük a következő fordulót is. Most négy nap szünet következik a játékosaimnak, szeretném, hogy feltöltődjenek, együtt legyen mindenki a családjával, aztán jövünk vissza és azért dolgozunk, hogy továbbra is ilyen sikeresek legyünk és megörvendeztessük a szurkolóinkat!