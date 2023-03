Luxemburg U19-es labdarúgócsapatával csaptak össze hazánk U18-as legjobbjai. A találkozón a nemrég a PMFC-től profi szerződést kapó Vas Bence és Miklós Péter is lehetőséget kapott a bizonyításra. Előbbi 55., utóbbi 45 percet kapott Babó Levente szövetségi edzőtől, aki összességében nem lehetett elégedett a látottakkal, még ha egy évvel idősebbek ellen szerepelt is csapata, hiszen 4 gólt kapva szenvedtek vereséget. Pedig Huszár Marcell találata a második félidőben egyre csökkentette a különbséget a két gárda között, a nagyobb kockázatot vállaló egyletünk azonban az utolsó percekben még kétszer kapitulált.

– Ellenfelünk az első félidőben kihasználta egy nagy védelmi hibánkat, majd a második félidőben a kihagyott lehetőségeink után újabb gólt szerzett. Nem játszottunk jól, de kétgólos hátrányban is benne volt a fordítás lehetősége a mérkőzésben, ennek érdekében azonban nyitottabban, nagyobb kockázatot vállalva kellett játszanunk. Ez azonban most visszafelé sült el, szépítettünk ugyan, de a hajrában a hazaiak kétszer mögénk tudtak kerülni, és bebiztosították a győzelmüket. A stáb és a játékosok számára is tanulságos mérkőzést játszottunk, ismét megmutatkozott, hogy azok a játékosok, akik még nem rendelkeznek válogatottbeli rutinnal, egy fizikálisan erős ellenféllel szemben nehezen tudnak alkalmazkodni nemzetközi szint elvárásaihoz – értékelt a lefújás után Babó Levente szövetségi edző az MLSZ.hu-nak.

Luxemburg U19–Magyarország U18 4–1 (1–0)

Magyarország: Gyetván Márk – Miklós Péter (Ferencsik Dávid, a szünetben), Markgráf Ákos, Lapu Andor (Almássy Levente, a szünetben) – Kocsis Gergely – Boros Zsombor (Gyenti Kristóf, 44.), Vingler László, Kokovai Csongor, Mohos Barnabás (Pócs Balázs, 83.), Vas Bence (Batai Tamás, 55.) – Huszár Marcell