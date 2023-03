Március 5-én, vasárnap, pontban 11 órakor immár 39. alkalommal dördül el a startpisztoly a régió egyik legpatinásabb országúti futóversenyén. A Pécs–Harkányt továbbra is a PVSK menedzseli, így a covid után ismét növekedésnek indult mezőny – eddig 110 csapat 350 sportolója szerepel az előnevezési listán – is hagyományosan az ő Verseny utcai régi sportcsarnokuk elől vág neki a 25,6 kilométeres távnak.

A végső győzelemre joggal pályázók között Lomb Ádámmal: a Vasút atlétája a legutóbbi két alkalommal megszerzett címét szeretné most újraismételni, jó formáját pedig többek között egy hosszabb kenyai edzőtáborozással alapozta meg a közelmúltban. A hölgyek előzetes nevezési listáján is találunk rangos nevet, az olimpikon Szabó Tünde is előszeretettel választja e felkészülési versenyt.

A célkaput ismét a harkányi Zsigmondy sétányon állítják föl, ugyanott tartják a díjkiosztót is. Közben a pogányi reptérnél, Szalántánál és a Tenkes csárdánál frissítőállomások várják a futókat. Nevezni még a helyszínen, azaz vasárnap reggel 8 és 10 óra között, a PVSK Szamosi-sportcsarnokában is lehet.