A nyitófutamot a nézőket, sőt, a gyerekeket megszólító különleges programok színesítették. A gyerekrajzverseny és veteránautó-kiállítás mellett ugyanis a pilóták és szurkolók is benevezhettek abba a jótékonysági kerékcsere-versenybe, amelynek egyébként szolíd nevezési díját teljes egészében a Baranya vármegyei Gyermekvédelmi központnak juttatja el a szervező. Ennek során egy fél demo F–1-es versenyautó első két kerekét kellett szakszerűen, de főleg gyorsan kicserélni. Az időket ráadásul ha nem is profi szerelőkével, de profi pilótákéval összemérve. E feladatból ugyanis meghívott vendégként a Ranga testvérek, László és Péter is kivette a részét – a hírek szerint szégyent sem vallva tempójukkal.

A baranyai szlalomsorozat április 22-én, Orfűn folytatódik.