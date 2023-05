Valószínűleg még sokáig emlegetni fogják a pécsi Köztársaság Téri Általános Iskola nebulói 2023 május 31-ét. Az intézménybe érkezett ugyanis a riói olimpiai játékokon aranyat szerző Émilie Andéol, aki a tornateremben beállt közéjük, s bemutatta a sportág egy-két alap fogását.

A testnevelő csarnokban már az ifjak belépésekor érezni lehetett, mennyire izgatottak az eseménnyel kapcsolatban, s ez nem is lankadt a foglalkozás során. Egy rövid bemutatkozást követően aztán a diákok a tatamira léphettek, s támogatták ebben őket a hasonló korban lévő PVSK-s tehetségek is, akiket Kersics Antal, a Vasút cselgáncs szakosztályának szakmai vezetője hozott magával miután a szövetség felkérte őket arra, hogy a tatamit biztosítsák az eseményhez. A fiatal harcművészek feladata az volt, hogy ha valamilyen fogást, feladatot be kell mutatni a gyerekeknek, akkor azt igazi profik segítségével tehesse meg az olimpiai bajnok sportoló.