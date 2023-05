Május 27., szombat, 17.30

Kétújfalu (14.)– Komló (7.)

A hétvégén hazai környezetben érhet véget a sereghajtó idei szenvedése. Igaz, hét közben egy bepótolt meccsen csupán három gólt kapott a klub (1–3), ez pedig a mutatók, illetve a kapott találatokat tekintve dicséretre méltó, de összességében kijelenthetjük, hogy katasztrofális szezont tudhat le Császár Szabolcs alakulata. Az ősz során nagy nehezen begyűjtött egy pontot az együttes a Szentlőrinc II. ellen (1–1), de végül büntetés miatt azt is elvesztette. Jöhet az utolsó felvonás, ahol ráadásul egy motivált komlói brigád lesz az ellenfél, ugyanis Nagy Gábor legénysége kedvező eredmények esetén akár még két helyet is feljebb léphet. Ennek tudatában rendesen fel kell kötnie a gatyát a Kétújfalunak, már csak a tisztes helytállás érdekében is.



Nagykozár (12.)– PTE PEAC II. (6.)

Egyik alakulat sem mondható túlságosan kipihentnek, hiszen szerdán délután még bizonyítani kellett. Fájó lehet számukra, hogy mindketten alulmaradtak, így hiányérzet biztosan van mindkét oldalon. A házigazda nagy eséllyel már egy szerzett ponttal is felléphetne a tizenegyedik helyre, de a pécsi együttesnek még ennél is komolyabb téttel bír az ütközet, ugyanis egy helyet javíthat, de egyet ronthat is. Kettejük novemberi párharcán Molnár Gábor csapata otthon tartotta a három pontot (3–1), így az újoncnak lenne miért visszavágni. Na meg szeretnék szépen lezárni az idei szezont.



Villány (5.)– Szederkény (9.)

Hét közben a Villány ismételten bizonyította, hogy tíz emberrel is képes felvenni bárkivel a versenyt. Persze ez nem lenne kötelező feladat, de az elmúlt találkozókon valaki mindig zuhanyozni kényszerül idő előtt. Egy hasonlóan szép szereplést vélhetően aláírtak volna a szurkolók az idény előtt, a negyedik pozíció pedig már csak hab a tortán lenne. Mindenesetre mindez vélhetően nem a hazai együttesen fog múlni, mindent megfognak tenni a siker érdekében, már csak azért is, mert riválisuk a bronzérmes ellen zár, így megvan annak az esélye, hogy pontokat hullajtson a PVSK. Persze a Szederkény is szépen zárna, de látva a formájukat és a helyzetüket, azért nagy meglepetés lenne, ha nem a villányi brigád ünnepelhetne a lefújást követően.



Mohács (1.)– Siklós (10.)

A Mohács korábban már bebiztosította első helyét, ráadásul már csak egyetlen meccs választja el a bajnokot attól, hogy veretlenül nyerje meg a bajnokságot. A Siklós az idényt nézve nem a legélesebb kés a fiókban, de az utolsó fordulóban minden megtörténhet. Főleg úgy, hogy ezen az összecsapáson gyakorlatilag a veretlenségen kívül nincs más tét. Bár biztos sokan emlékeznek, hogy mikor a Mohács legutóbb megnyerte ezt a bajnokságot (2020/21), akkor épp az utolsó körben mondott búcsút a veretlen szériájának. Bármi is legyen a találkozó végkimenetele, a lefújást követően érkezik Bogyay Zoltán, az MLSZ Baranya megyei területi igazgatója, aki átadja a jól megérdemelt aranyérmet.



Pécsvárad (2.)– Sellye (11.)

A Pécsvárad egy nagyon hosszú, mozgalmas, eseménydús szezont tudhat maga mögött. Sokáig bajnok­aspiránsként lehetett a csapatra tekinteni, de végül a hónap elején már eldőlt, hogy maximum az ezüstéremre lehet hajtani. A szezonukra azért így sem lehet panasz, főleg úgy, hogy télen távozott a gólvágójuk, Havasi Dániel. Ezúttal minden adott ahhoz, hogy hazai terepen szépen lezárják a versenyfutást, majd lehet még készülni az Ócsárd elleni Baranya Megyei kupadöntőre.



Bóly (3.)– PVSK (4.)

A hétvége talán legjobban várt mérkőzését Bólyban rendezik, ahol a tabellát elnézve csak a PVSK bukhat. A házigazda az elmúlt évtizedben nem volt ilyen sikeres, mint idén, így biztosak lehetnek a szurkolók abban, hogy a játékosok mindent megtesznek majd a boldogságuk érdekében. Persze ehhez lesz négy szava a pécsi labdarúgóknak, ugyanis a negyedik helyet azért nem eresztené az együttes, márpedig ehhez az a legrövidebb út, ha győztesen hagyják el a bronzérmes pályáját.

Keibl Ede, a Bóly vezetőedzője: –Az előző fordulóban említettem, hogy sérülésektől tizedelt a csapat, de szerencsére most sokkal pozitívabb a helyzet. A sérültek felépültek, a betegek meggyógyultak, így szinte teljes kerettel mehetünk neki a szezonbéli utolsó mérkőzésünknek. Természetesen győzelemmel szeretnénk megkoronázni, hogy tizenhárom év után újra érmet szerzett az egyesület a Baranya Megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban.

Schneider Gábor, a PVSK vezetőedzője: – A hétközi meccsünkön kiütközött egy általános magyar betegség, hogy nem rúgtunk annyi gólt, amennyi benne volt a mérkőzésben. Szombaton vár még ránk egy mérkőzés Bólyban, ott fejezzük be az idei szezont.



Szabadnapos lesz: Lovászhetény, Szentlőrinc II.



Megye I.