A bajnoki cím sorsa ugyan már eldőlt az AutóCity Volkswagen Baranya Megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban, de presztízscsatákból ezúttal sem lesz hiány a hétvégén.

Május 14., vasárnap, 17.00

Bóly–Szentlőrinc II.

Keibl Ede legénysége magára talált az elmúlt időszakban, a hétközi kupasiker pedig még nagyobb löketet adhat a szezon hátralévő részére. Hazai terepen csak a Mohács nyert több meccset a Bólynál a bajnokságban, így aztán sok jóban nem reménykedhetnek a szentlőrinci ifjak. Tegyük hozzá, a Szentlőrinc második számú csapata az idény során már számtalanszor bizonyította, hogy képes megnehezíteni a „nagyok” dolgát. Jöhet tehát egy Dávid és Góliát csata, ahol sok szép megoldásra lehet számítani.



Nagykozár–Szederkény

A Nagykozár szép sorozatát a Lovászhetény csúnyán lezárta (7–1), de a kedvező sorsolásnak köszönhetően szinte azonnal visszatérhet a helyes útra Sütő Szabolcs együttese. Azt a Szederkényt fogadja az újonc, akinél csak a sereghajtó Kétújfalu van rosszabb formában. Az elmúlt négy találkozójából egyetlen pontot sem szerzett Tomin Milán csapata, márpedig azért nagy tapasztalatokkal rendelkező spílerekből nem volt hiány a kezdőcsapatban. Hazai oldalon ráadásul ösztökélő lehet az is, hogy novemberben esélyük sem volt hétvégi vetélytársukkal szemben (4–0), ez pedig kitűnő alkalom egy revansra.



Villány–Siklós

Egy dologban biztosak lehetünk a Villány idei szezonját látva: a játékosok nem tengeribetegek. Nincs együttes a mezőnyben, akik hullámzóbb teljesítményt tettek volna le az asztalra. Ahogy bravúrokból, úgy meglepő fiaskókból is kijutott. A sportfogadók is biztosan kihagynák ezt az összecsapást, hiába mutatják a számok azt, hogy hazai győzelem van kilátásban. Persze nagy kérdés az is, mennyi energia maradt a csapatokban, hiszen mindkét oldalon teljesíteni kellett hét közben a Baranya Megyei Kupa negyeddöntőjében is. A házigazda egyébként sok jót már nem remélhet az idei pontvadászatban, de Kósa Zoltán alakulata még odaérhet a dobogó közvetlen közelébe.

Szabadnapos lesz: Lovászhetény, Sellye.