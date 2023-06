Csak kapkodják a fejüket az NKA Universitas PEAC női kosárlabdacsapatának szurkolói. Nemrégiben számolhattunk be arról, hogy Horvátország egyik legjobbjára számíthat a következő idényben Jovan Gorec, ráadásul most egy újabb légióst is bejelentett a klub.

Mint kiderült, a legutóbbi két idényt az Euroligában szereplő Sydney Wallace is baranyai együttest erősíti majd a jövőben. Az angol-amerikai kosárlabdázóra vezérszerep vár Pécsen, emellett a szurkolók számára sem ismeretlen az előző szezonban Szekszárdon játszó játékos.

A 29 esztendős, 175 cm magas hátvéd korábban is az Euroligában szerepelt csapatával, a Lattes Montpellier gárdájánál igazi vezérként, egészen extra teljesítményt nyújtott: 31 játékperc alatt 16,2 pontot és 3,8 lepattanót átlagolt a nemzetközi kupaporondon. Szekszárdon a viszontagságos múlt szezonban pedig 25,9 perc alatt 12,3 pont és 2,5 lepattanó volt az átlaga a kiemelkedő támadó mellett jó védőjátékáról is ismert játékosnak.

– Minden klubban és szervezetben, ahová megyek, a fő célom a győzelem és az, hogy a legjobb tudásom szerint játsszak és segítsem a csapatot a célok elérésében. Természetesen az Európa Kupában a cél a legjobbak között lenni. Azért választottam a PEAC-ot, mert versenyképes klub, rajongok a városért, a légkörért, és jól ismerem a magyar bajnokság erősségét – nyilatkozta a klub hivatalos oldalának az új szerzemény.

Sydney Wallace jelenleg az Európa Bajnokságon Nagy-Britannia csapatával szerepel, ahol a kedd esti negyeddöntőben Szerbia ellen lép pályára. Eddig a három csoportmérkőzésen 12,7 pontot, 4,7 lepattanót és 3 gólpasszt átlagolt, ezzel a britek második legponterősebb játékosa.