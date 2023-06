Nagyszerűen szerepeltek a PTE-PEAC harcművészei a WFC Hungary – Független Harcosok Szövetségének szervezésében életre kelő Európa-bajnokságon. Az nem kifejezés, hogy gyakorik vendégek voltak a dobogón. Kilencszer értek a legfelső fokra, s emellett számos ezüst, illetve bronzérem ütötte a markukat. Nem csak a felnőtt versenyzők mutatták meg kiváló tudásukat, de a gyerek (9-10 éves vagy 11-12 éves), kadét (13-15 éves), illetve junior (16-18 éves) korosztályokban is remek pécsi eredmények születtek több szabályrendszerben is. Ugyan főként a K1 lightban indultak, de K1-ben és freeboxingban is született nagyszerű eredmény az egyesület részéről.

A tornára Blazsekovics Ferenc, Jorcsák József és Horváth László készítette fel a versenyzőket.

Eredmények

Alvári Hanna kadét lány 55 kg K1 1. hely, K1 Light 1. hely.

Barka Ádám gyerek fiú 42.1-47.0 kg K1 Light 1. hely.

Barka Szelina kadét lány 55 kg K1 Light 4. hely, 1. hely.

Ernyes Fanni felnőtt női 60.1-65.0 kg K1 3. hely.

Fellai Dániel gyerek fiú +47.1 kg K1 Light 2. hely, Freeboxing 1. hely.

Fülöp Fanni felnőtt női 60.1-65.0 kg K1 Light 1. hely.

Hárságyi Olivér felnőtt férfi 67.1-71.0 kg K1 1. hely.

Hengl Marcell felnőtt férfi 81-86.0 kg K1 light 2. hely, +86 kg K1 Light 1. hely.

Horváth András Zénó gyerek fiú 42.1-47.0 kg K1 Light 1. hely.

Horváth Olivér felnőtt férfi 75.1-81 kg K1 2. hely.

Kiskó Zsombor gyerek fiú 37.1-42.0 kg K1 Light 3. hely.

Kórós Attila +39 éves férfi 81.1- 86. kg K1 Light 2. hely.

Kórós Richárd kadét fiú 47 kg 2. hely.

Kosaras Kíra junior lány 55 kg K1 2. hely.

Kovács István junior fiú 60 kg K1 Light 2. hely.

Kulcsár Beatrix gyerek lány 37.1-42.0 kg K1 Light 5. hely.

Nagy Orsolya felnőtt női +65.1 kg K1 Light 2. hely.

Nász András +39 éves férfi +91 kg K1 Light 2. hely.

Schváb Barnabás kadét fiú 63 kg K1 Light 1. hely.

Virág Luca kadét lány 55 kg K1 Light 2. hely.

Jingdan Zhang junior lány 55 kg 2. hely.

Nagy Béla +39 éves férfi 71 kg K1 Light 2. hely.