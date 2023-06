Sokan azt hitték, hogy a harmadosztályból való kiesés után szétesik majd a Mohács, de ezzel szemben új erőre kapott az együttes. Veretlenül megnyerte a megye egyes bajnokságot, sikerrel vette az osztályozót, így készülhet az új kávéházra.

Veretlen bajnokként utazott el Dunaharasztira a Mohács labdarúgócsapata, és harmadosztályú tagsággal tért vissza. Kevesen gondolták volna nagyjából egy éve ilyenkor, mikor a Mohács kiesett az NB III.-ból, hogy egy esztendő elteltével ismét arról beszélhetünk, hogy az ország harmadik legerősebb bajnokságára készülhet Kvanduk János legénysége.

Már a pontvadászatban is jól látszódott, hogy a Duna-parti klub komoly terveket szövöget. Huszonhat bajnokiból huszonnégyet megnyert, kétszer játszott döntetlent, ráadásul kilencvennégy szerzett gól mellett csupán hatszor kapitulált. Ennek fényében az osztályozót is bizakodva lehetett várni, pláne úgy, hogy összességében kegyes volt a sorsolás. A pesti bajnokság második helyezettje, a Dunaharaszti MTK volt az ellenfél, ahol a Mohács sikerrel vette az akadályt.

– Sok mohácsi szurkoló előtt magabiztosan értük el a megfelelő eredményt – nyilatkozta lapunknak Kvanduk János, a Mohács vezetőedzője. – A helyzetek és a játékképe alapján győzelmet szalasztottunk el. Ami pedig az idény egészét illeti, a számok önmagukért beszélnek. A nyáron sokan lesajnáltak minket és dörzsölték a tenyerüket, hogy a kiesés után szétesik a csapatunk. Volt bennünk annyi dac, hogy megmutassuk mindenkinek, hogy azért van itt még egy pár kétballáb. A szezon megkoronázása pedig a két osztályozó mérkőzés volt.

Ez tehát azt jelenti, hogy a 2023/24-es NB III.-as bajnokságban, amelyben 64 együttes száll majd harcba négy különböző csoportban, három baranyai alakulat is érdekelt lesz. Az újoncként nagyon szépen teljesítő PEAC, a másodosztályból kieső Szentlőrinc, valamint a Mohács. Kizárólag a bajnokoknak lesz lehetőségük a feljutásra, de ahhoz le kell győzniük az NB II.-es sereghajtókat.

– A hétvégén fejeztük be a szezont, így minimum három hét lemaradásban vagyunk az NB III.-as vetélytársainkkal szemben – fogalmazott a tréner. – Most tudjuk elkezdeni szervezni a felkészülési programunkat, valamint a leendő játékoskeretünket, hiszen 7 hét múlva már bajnoki. Na meg szabadságot is kellene adni a csapatnak, és fel is kellene készülni egy magasabb osztály kihívásaira.