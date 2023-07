Makai Renátót több nemzetközi versenyre, például a Nemzetek Ligája tornára is meghívták Sárbogárdra. Ez egy csapatbajnokság, amelyen a magyar színekért versenyezhet július 15–16-án. A közelmúltban egyébként részt vett a CESA egy másik versenyén, a Crossover ob-n is, amely az erősember sportágak minden fajtáját egyesítve állítja kihívás elé a sportolókat. Többek között kamionhúzás, kőgolyópakolás, valamint körből kitolás és különböző dobószámok is voltak most. Ezen a 3. helyezést érte el a baranyai versenyző. Ebben a típusú megmérettetésben még az év elején egy 2. helyet is begyűjtött, s idei eredményeihez tartozik egy Mas-Wrestling (bothúzás) győzelem is.

Forrás: Prémium Media & Sport Managment

Azt már tavaly augusztusban jelezte nekünk a sportoló, amikor beállította a CESA egy korábbi rekordját – egy 207.1 kilogrammos kőgolyót rakott fel 122 centiméter magasságba –, hogy szeretné még beírni nevét a rekordok tartók közé. Erről a szándékáról pedig nem is tett le, betervezett egy rekordkísérletet erre az évre is. Ezúttal a kőgolyó vállra emelésében szeretne javítani a legjobbján, amivel aktuális csúcsot tart. Egy 180 kilogrammos golyót kell majd ehhez a vállára emelnie – ahogyan azt a szám neve is sugallja –, s ott megtartania a megfelelő ideig.