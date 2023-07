Ugyan meggyőzte James Nnaji a Charlotte Hornets vezetőit, hogy érdemes tervezni és foglalkozni vele az észak-amerikai profi kosárlabdabajnokságot (NBA) megelőző nyári ligában, egyelőre még nem került be a szűk keretbe. Az együttesnél azt szeretnék, ha még legalább egy évig Európában maradna, és dolgozna a hiányosságain. Ehhez persze mondhatni a legjobb helyen van a Rátgéber Nemzeti Kosárlabda Akadémia neveltje, hiszen a spanyol bajnok Barcelona első keretébe is elkezdték beépíteni az előző idény során.

Ez az egy-két év nagyon hasznára válhat a még mindig csak 19 éves nigériai centernek, bár láthattunk már olyan példát is magyar kapoccsal, ami nem sült el igazán jól. Hanga Ádámtól a San Antonio Spurs is azt kérte draftolása után, hogy dolgozzon a védekezésén Európában, de ő így végül soha nem kóstolhatott bele az NBA-be, hiszen a szerződtetésének jogát soha nem aktiválta a texasi klub, amelynél többször is járt dolgozni.