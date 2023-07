Tavaly talán még magát is meglepte azzal a PEAC, hogy az utolsó fordulókban harcban volt a negyedik helyért, de a hetedik pozíció is kiemelkedőnek számít az újonctól. Idén nem tudni, az átvariált csoportstruktúra hogyan bolygatja meg az erőviszonyokat, de a pécsiek valószínűleg idén is a középmezőnyben csatáznak majd a pontokért, és a jobb helyekért. Az mindenképp a gárda hasznára válhat, hogy kicsi volt a mozgás a klubnál, s sikerei legfőbb letéteményeseinek nagy részét meg tudta tartani.