Nagyon nehéz szezonja volt a mindkét baranyai női kosárlabdacsapatnak, de így is sikerült olyan pillanatokat okozniuk a játékosoknak, amire még nagyon sokáig emlékezni fogunk és büszkék leszünk.

A PINKK-Pécsi 424 nagyon nehezen állt össze, ráadásul légiósproblémák is akadtak az együttesnél, így aztán a 2023-as naptári évet már csupa magyar játékossal nyomta végig a pécsi klub. A fiatal tréner, Kovács Dénes – aki azóta már bejelentette, hogy a DVTK szakmai stábját erősíti a jövőben – próbált részcélokat kitűzni, és azzal motiválta lányait, hogy bizony nem fejezhetik be az idényt győzelem nélkül. Nos, az utolsó bajnokiig kellett várni a hőn áhított sikerre, de már korábban is voltak olyan összecsapások, ahol csak minimális szerencsére lett volna szükség.

Az elmúlt időszakban biztossá vált, hogy a PINKK nem lesz ott a következő pontvadászatnál az élvonalban, ráadásul már több távozót is bejelentett a klub, így gyakorlatilag egy új, fiatal, ambiciózus keret kialakításában reménykedhetnek a drukkerek.

Az NKA Universitas PEAC háza táján azért jobb volt a helyzet: sokáig szépen menetelt Jovan Gorec együttese, aztán az alapszakasz második felében egyre több hiba csúszott be a gépezetbe. Végül a negyedik helyről lehetett várni a rájátszást, de csak az ötödik pozícióért lehetett küzdeni. A Killik László női kosárlabda Magyar Kupában aztán lehetett ok az örömre: sokakat meglepve a PEAC bejutott a döntőbe, ahol ugyan a Sopron már nagy falatnak bizonyult, de az ezüstérem így is nagyon szépen csillog.

A legnagyobb hidegzuhany Kiss Virág és Wentzel Nóra távozása lehet, de az érkezők is bizonyítják, hogy jövőre is éremért harcolna a pécsi klub.