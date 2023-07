Legyőzte a New York Liberty gárdáját a Minnesota Lynx az észak-amerikai profi női kosárlabdaligában (WNBA) a Rátgéber Nemzeti Kosárlabda Akadémia növendékével, Juhász Dorkával a soraiban. A találkozón mindössze öt pont billentette a Minny oldalára a mérleg nyelvét, igaz, a New York csak az első negyedben vezetett.

Juhász ezúttal közel 30 percet pályán lehetett, és ezt meg is hálálta, hiszen összehozta idénybeli harmadik dupla dupláját. Ugyanis tizenhárom pontja mellé leszedett 10 lepattanót is, amiből hatot támadó oldalon szerzett, amivel nagyon megkönnyítette társai életét. Egy labdaszerzése és egy asszisztja is volt a meccsen.