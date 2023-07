Ismertette a HR-Rent Kozármisleny, hogyan áll a labdarúgó NB II.-re készülő csapata építésével. Ez alapján egy szűk kezdő marad a kék-fehérek kötelékében az elmúlt évről. Név szerint: Lékai Soma, Sági Milán, Beke Péter, Gajág Gergő, Füredi Szabolcs, Horváth Dániel, Turi Tamás, Bor Dávid, Nagy Erik, Vajda Roland, Kirchner Krisztián, Sárosi Dávid.

Emellett a múlt hét végén Kozics Barnabás és Schuszter Ronald visszatérését közölte a klub, s most azt is jelezte, többekkel megszületett az egyesség, de bejelentésükre később kerül sor. Kozics és a 20 esztendős Schuszter is a III. kerület mezét cseréli mislenyire.

A tavalyi kölcsönjátékosok, Várkonyi Bence (MTK), Kosznovszky Márk (MTK), Daru Bence (Szeged), Vas Bence (PMFC) és Vogyicska Balázs (FTC) visszatértek anyaegyesületükhöz.

Távozott a klubtól Somogyi Máté is, aki ezentúl a Mohács kapuját fogja majd őrizni, valamint a csapatkapitány, Bartha László is, aki szintén egy harmadosztályú együttesnél, a Dunaföldvárnál folytatja karrierét. Mellettük Károly Bálintnak, Gránicz Patriknak, Lotroczó Péternek, Ulrich Dánielnek és Budzsáklia Benettnek sem adott szerződést a Kozármisleny. Ulrichról annyit lehet tudni egyelőre, hogy próbajátékon vesz részt Szentlőrincen, legalábbis ő is gólt szerzett a gárda 2–2-vel végződő edzőmeccsén a hétvégén.