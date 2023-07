Öt kosárlabdázó hagyja el a Rátgéber Akadémiát, köztük az NB I. B-t megnyerő felnőttcsapat talán legmeghatározóbb játékosa, Nemanja Djordjevics.

A center 13.5 pontot átlagolt a Piros-csoport alapszakaszában, 7.9 lepattanóval és közel két gólpasszal. Emellett a döntőben óriási szerep hárult rá mindkét palánk alatt, hiszen nemcsak a pontszerzés volt a feladata, hanem Horti Bálint és Tóth Norbert semlegesítése is, amit jó hatékonysággal oldott meg.

Mellette tehetséges kosárlabdázók döntöttek úgy, hogy máshol kamatoztatnák a Pécsett megtanultakat. Egyfelől az U19-es válogatottal nem sokkal ezelőtt még a világbajnokságon szereplő páros, Meszlényi Róbert és Scmera Gergely is máshol folytatja pályafutását. A felnőttcsapatban kisebb szerephez jutó Rátvay Balázs is más kihívás elé néz, illetve Kármán Domonkos is máshol igyekszik majd sikereket elérni.

Azt érdemes hozzátenni, valószínűleg az élvonalba jutó gárdánál egyelőre nem kaphattak volna komolyabb szerepet, így a több játéklehetőség biztosan szerepet játszott a távozásukban.