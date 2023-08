Az ország történetének legnagyobb sporteseménye, a 2023-as atlétikai világbajnokság világsikert és rekordokat hozott Magyarországnak: 404 ezer eladott belépő, tömött lelátók előtt zajló versenyek, 200 ezer látogató a szurkolói zónában, 2100 versenyzővel pedig az atlétikai vb-k történetének legtöbb atlétája. Ennek a történelmi versenynek a részese lehetett a pécsi születésű gyorsgyalogló, Récsei Rita is, aki többek között a Magyar Honvédség Spotszázad szakaszvezetője. A 27 esztendős atléta a harmincadik helyet célozta meg, de végül a huszonkettedik helyen végzett a 35 kilométeres távon. Két hét múlva pedig jöhet élete egyik nagy napja.

– Hol találkozott először a gyorsgyaloglással?

– Édesapám fiatal korában maratonfutó volt, az ő jóbarátja, Gellai Jenő pedig futóedző. Először a nővéremet csábította le a futópályára, majd jó kistesóként én is hamar követtem. Tizenkét éves koromban kezdtem futni a Pécsi Futó Klubnál, nem sokkal később Srp Gyula által ismertem meg a gyaloglást. Hamar rájöttem, hogy a gyaloglás még inkább nekem való sportág, mint a futás. Megtetszett ez a speciális mozgás, nagyon különlegesnek éreztem. Tetszett, hogy kell hozzá kitartás, ugyanakkor a technikára is oda kell figyelni a verseny minden pontján. Továbbá nagyon sokat számított, hogy az első gyaloglóedzőm, Srp Gyula nagyon jó tréner volt, aki azon túl, hogy megszerettete velem a sportot, olyan alapokat adott nekem, ami a későbbi sikereimhez elengedhetetlen volt.

– Hány éve űzi a sportágat?

– Közel 13 éve vagyok gyalogló, természetesen ez idő alatt voltak jobb és rosszabb időszakok. Még korosztályos versenyzőként kijutottam Ifjúsági Világbajnokságra, Junior Világbajnokságra és Junior Európa-bajnokságra is. Majd 2015-ben az egyetem miatt felköltöztem Budapestre, így a Budatesti Honvéd Sportegyesületében folytattam a gyaloglást, az új edzőm pedig Urbán Ákos lett. Az ő segítségével, 2016-ban kijutottam az Olimpiára, majd 2017-ben a Világbajnokságra, illetve U23-as magyar csúcsot gyalogoltam 20 kilométeren. Nem sokkal később bekerültem a Magyar Honvédség Sportszázadába, ami hihetetlenül nagy megtiszteltetés és nagyon büszke vagyok rá.

– Ez idő alatt biztos voltak nehéz pillanatok. Hogy sikerült ezeket a mélypontokat áthidalni?

– Pályafutásomban a mélypont a Covid előtt, illetve annak ideje alatt volt. A 2020-as Olimpiára nem jutottam ki, mert a kvalifikációs verseny idején kaptam el a betegséget. Ez lelkileg nagyon mélypontra küldött. Szerencsére több ember is volt, aki kirángatott ebből a mélypontból. Az egyik Srp Miklós, aki ekkor lett az edzőm, szakmailag és embetileg is tudott segíteni, valamint az ő munkáját támogatva Szűcs József gyaloglóedző is mindig mellettem állt, és sosem mondott le rólam. Lelkileg pedig leginkább az segített, hogy ebben a nehéz időszakban talált rám a nagy Ő, aki újra önbizalmat adott nekem, hihetetlenül támogat és bízik bennem. Mindezek segítségével 2021-ben egy új távra váltottam, a 35 kilométeres gyaloglásra, 2022-ben pedig kijutottam az Európa-bajnokságra, ahol a tizenharmadik helyet sikerült elcsípnem. Úgy érzem, ez a táv még inkább illik hozzám.

– Gratulálunk a huszonkettedik helyhez! Aláírta volna ezt a végeredményt a versenyt megelőzően?

– Nagy álmom volt, hogy hazai közönség előtt versenyezzek egy világversenyen. A kvalifikációs versenyek alapján sikerült az első ötven legjobb közé kerülnöm. Izgatottan vártam a versenyt, bár tartottam egy kicsit a melegtől. Előzetesen a harmincadik helyet céloztam meg magamnak. A versenyt nagyon élveztem, végig tudtam koncentrálni a mozgásra, a tempóra, a frissítésre. Az utolsó 10 kilométer viszont már nagyon nehéz volt, akkor lett igazán meleg, és az árnyékok is eltűntek. Itt éreztem igazán a szurkolók segítségét, az ő bíztatásukból erőt merítve még itt sem lassultam be, sőt, többeket itt tudtam megelőzni, és végül huszonkettedikként beérkezni. Nagyon büszke vagyok erre az eredményre, hogy ilyen melegben is tudtam három órán belül gyalogolni. Nagyon jó érzés volt, hogy ennyien bíztattak, hogy itt volt velem az egész családom, és mindvégig támogattak.

– Milyen tervei vannak a közeljövőben?

– A Világbajokság után van még két hazai verseny, majd jön a pihenő, amit szeptember 16-án az esküvőmmel kezdek, most erre készülünk nagyon. Aztán a pihenő után elkezdődik a jövő évi felkészülés az olimpiára, amin sajnos 35 kilométeres táv nem lesz, így a jövő évi felkészülésben újra a 20 kilométeres távra koncentrálunk.