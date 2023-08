A tavalyi világbajnokság legsikeresebb magyar sportolója, a szigetvári születésű paralimpiai bajnok Pap Bianka már az első versenynapon döntőt úszhatott 50 méter gyorson az idei manchesteri paraúszó világbajnokságon.

Az előfutam során öt tizeddel lemaradva harmadikként csapott célba, a fináléban viszont hat versenyző is jobb időt úszott, így végül hetedikként ért célba. Nem sok pihenőt követően már a keddi napon is bizonyíthatott 200 vegyesen, ahol mindenkit maga mögé utasított az előfutamon. A második helyezett riválisára közel öt másodpercet vert, de Karsai Péter növendékénél, a világbajnoki bronzérmes Hotz Csengénél is (Pécsi Vörös Meteor Sportkör) hét másodperccel jobbnak bizonyult. Mindenesetre a 15 esztendős Hotz Csenge negyedik helye így is dicséretre méltó.

Kedden már a PSN Zrt. paralimpiai bajnoka, Konkoly Zsófia is medencébe ugrott, méghozzá 200 vegyesen. Jancsik Árpád tanítványa címvédőként várhatta ezt a megmérettetést, az előfutam során pedig bizonyította is, hogy nem véletlen ő ennek a számnak az egyik, ha nem a legjobbja. Egy teljes testhosszt vert kínai vetélytársára, így bebiztosította a helyét a kedd esti fináléba.

A szerdai napon már a PSN Zrt. másik kiválósága, Iván Bence is vízbe ugrik, méghozzá 200 vegyesen mérheti össze tudását a legjobbakkal.

A versenyszámok döntőjére kedd este kerül sor.