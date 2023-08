Ragyogóan teljesítettek a közelmúltban a pécsi parasportolók bocciában, a Multisport Európa-bajnokságon.

A rotterdami kontinensviadalon a női bocciások BC4 egyéni kategóriában érdekelt Szabó Alexandra a csoportjából egy győzelmet és egy vereséget követően jutott tovább a negyeddöntőben, ahol a horvát Anamaria Arambasic ellen küzdhetett meg. A magyar kiválóság mindenkit meglepve, magabiztos teljesítménnyel 9:0 arányban legyűrte déli szomszédunkat. A fináléba jutásért folytatott összecsapás során a görög Chrysi Morfi ellen kiélezett csata következett, de végül 4:3-ra nyert a baranyai sportoló. Persze a döntőben sem volt könnyű dolga Szabó Alexandrának, hiszen a portugál Carla Oliveira is szépen menetelt, így ennek tudatában az ezüstérem is nagyon szépen csillog (7:4).

A pécsi lány vegyes párosban is letehette névjegyét, az ugyancsak baranyai kötődésű, Berkes Gergő oldalán. A magyar duó a csoportküzdelmek során fölényes győzelmet aratott a spanyol, valamint a szlovák kettős ellen is, azonban az ukrán páros ellen szoros meccsen ugyan, de alulmaradt. Ezzel tehát az elődöntőben folytatták az Eb-szereplést, ahol a britek legjobbjai következtek, ráadásul 6:5-re jobbnak is bizonyultak. A bronzmérkőzésen még lehetett volna javítani Portugália ellen, azonban a bravúr ezúttal elmaradt, így a negyedik helyen végzett a magyar kettős.

Ugyan nincs baranyai érdekeltség a csörgőlabdások és a judósok között, de nem lehet elmenni szó nélkül a magyar csörgőlabda-válogatott mellett, akik ezüstérmesként állhattak a dobogókra, a magyar judósok pedig bronzérmet szereztek.

Az Eb második hetében íjászatban, sportlövészetben, tollaslabdában és kerékpárban lesznek érdeketek a magyar versenyzők a kontinensviadalon.