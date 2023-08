Pénteken rajtol el az U16-os korosztály B-divíziós Európa-bajnoksága, amelyen fiúkosárlabda-válogatottunk is ott lesz. A keretben ráadásul ott lesz három, a Rátgéber Nemzeti Kosárlabda Akadémián pallérozódó tehetség is, Lukácsi Gábor, Teszárik Márton és Mezőfi Márk is.

A tehetségek nagy reményekkel vágnak neki a megmérettetésnek, főként, hogy az elitbe tartozó szerbeket is legyőzték felkészülési meccsükön. A csoportkörben Ukrajnával, Észtországgal, Nagy Britanniával és Norvégiával kell majd megütközniük Romániban. Elsőként szombaton 14.30-kor az észtekkel mérkőznek, majd másnap az ukránok jönnek szembe. Ha ezen a két meccsen sikerülne győzelmet elérni, azzal komolyan megalapozhatná a folytatást a gárda.

Faragó Péter szövetségi edző a csoportból való továbbjutást jelölte ki elsődleges célként.

Az utazó keret: Lukácsi Gábor (NKA Pécs, irányító), Teszárik Márton (NKA Pécs, dobóhátvéd), Mezőfi Márk (NKA Pécs, bedobó), Fekete-Gál Csongor (DEAC, dobóhátvéd), Szász-Veres Márk (DEAC, erőcsatár), Nyikos Balázs (Sopron, irányító), Flasár Zalán (Sopron, erőcsatár), Tallós Levente (Sopron, hátvéd), Palotai Máté (Sopron, center), Hanzély Viktor (Vasas, dobóhátvéd), Rosta Péter (Vasas, erőcsatár), Zöldi Péter (Vasas, irányító).