Azonban ezeket a csapatokat nem a címer, a színek, a sportcsarnok, uszoda, stadion, vagy egyéb külsőségek teszik naggyá, hanem azok az emberek, akik magukra húzzák a felszerelést. Számos ikonikus alakot felidézhetnénk, aki innen indult vagy megfordult itt, s emlékezetes karriert futott, most viszont igyekszünk inkább azokat megmutatni, akik ebben az idényben, vagy a jövőben fel fogják hívni magukra a figyelmet, s büszkévé teszik az itt élőket.

Tóth-Gábor Kristóf, a pécsiek gólgyárosa ugyan nem saját nevelés, de ha idén is eljut 14–15 gólig, már érdemes lesz levésni a nevét. Ugyanígy Horváth Péterét is, aki Siófokról érkezett, hogy idén a Kozármislenyt vezesse sikerekre. Persze ott van Vogel Simon is, aki nemrég testvére világbajnoki sikerét követően írt szívszorító üzenetet, de ebből erőt is meríthet, hogy a PVSK hajóját még előrébb tolja.

Listánk persze nem teljes, hiszen egy-egy gárdából sem lehet egyetlen embert kiválasztani, akitől rengeteget várunk.