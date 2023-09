Tavaly ilyenkor már túl volt első tétmeccsén a PTE-PEAC női röplabdacsapata, ráadásul akkor vereséggel sikerült rajtolni hazai pályán a Szombathely ellen. Az idő haladtával képes volt magasabb fokozatra kapcsolni Horváth Alexandra együttese, de egyetlen ponttal lemaradt, így végül csak az alsóházban folytathatta a pontvadászatot a pécsi klub.

A kezdeti csalódást követően viszont valósággal átgázolt az egész mezőnyön a PTE-PEAC, s hibátlan mérleggel zárta a rájátszást. A bajnoki kiírás idén kissé megváltozott, a tavalyi ellenfelek közül csak az Emericus ellen nézhet farkasszemet a baranyai együttes, de szerencsére a keret magja megmaradt, így jó eséllyel lehet harcba szállni.

A PTE-PEAC a 2023/24-es szezon nyitófordulójában tehát a Kecskemét ellen küzdhet meg október 7-én 17 órától, majd egy héttel később jöhet az első hazai bajnoki, méghozzá a Közgáz SC ellen 15 órától, amit természetesen ezúttal is a PTE ÁOK Testnevelés- és Mozgásközpontban rendeznek meg. A Közép-csoportban még az Emericus, a Kistext, a Károli Gáspár Református Egyetem Sport Club, valamint a Palota Röplabda Sport Club lesz érdekelt.

Horváth Alexandra, a PTE-PEAC vezetőedzője: – Nagyon vártam, hogy elkezdjük az edzéseket a lányokkal. A tavalyi évhez hasonlóan idén is az U20A és a felnőtt NB II.-es keretünk együtt fog edzeni, ezzel is elősegítjük a fiatalok fejlődését. Olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy az NB II.-es csapat magja együtt maradt, így a tavaly elkezdett munkát tovább tudom folytatni a lányokkal. Bízom benne, hogy a fiatalabbak is hamar felveszik a ritmust, s az U20-as bajnokságban is megállják majd a helyüket. A sorsolás szerint a Közép-csoportba kerültünk. A tavalyi bajnokság annyiban változott, hogy 3x7 csapatos csoportba osztották a nevezetteket, s az alapszakaszt követően a csoport első és második helyén végzett klubok kerülnek a felsőházba. A mi csoportunkban lévő alakulatok közül egyet ismerek, akikkel tavaly is játszottunk (Emericus), a többi csapatot nem. Igaz, minden idény más, hiszen minden csapatnál előfordulnak igazolások, s a keret összetétele is változik. Ennek ellenére a célunk, hogy minél több meccset nyerjünk meg, s minél előbb végezzünk a tabellán. A személyes célom pedig az, hogy a lányok egyénileg és csapatszinten is minél többet fejlődjenek, s ehhez a klubtól a maximális támogatást is megkapjuk.