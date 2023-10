Megtette a Carbonex-Komló férfikézilabda-csapata az NB I. 8. fordulójában, amire már 2019 óta nem volt képes: megszerezte mind a két pontot a Csurgó otthonában, s ezzel hozta azt az ígéretét is, hogy valahol bravúrt ér el a korábbi elvesztett pontok miatt. Az pedig csak még hangsúlyosabbá teszi ezt a sikert, hogy korábban idén csak a Szeged nyert Csurgón.

A mérkőzést jobban kezdték a komlóiak, 2–0 állt a kijelzőn, amikor Markezék az első találatukat szerezték, de ez nem billentett ki ritmusából Jerkovicsékat, akik tovább gyűjtögették a gólokat. Ugyan még az első játékrészben kétszer is egalizálni tudtak a hazaiak, ebben ki is merült az erejük, s a Bányász néggyel is el tudott menni olykor. Végül hárommal győzött.

Csurgó–Carbonex-Komló 25–28 (12–14)

Férfikézilabda-NB I., 8. forduló.

Csurgó: Holló, Füstös – Spruk 1, Zagar 1, Bazsó 5, Herceg 2, Borsos, Papp T., Szeitl 1, Gábor 7 (3), Tóth P. 1, Vasvári, Mazurek, Markez 2, Tufegdzics 5 (2). Vezetőedző: Baranyai Norbert.

Komló: Granics, Merkovszki – Váczi 3 (1), Szöllősi O. 1, Urbán E. 2, Jerkovics 2, Rotim 2, Melnicsuk 5, Bogdanics 7, Menyhárt 6 (1), Vekics. Vezetőedző: Marosán György.

Kiállítás: 8, ill. 8 perc.

Hétméteres: 7/5, ill. 3/2.