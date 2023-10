Eddigi talán legnehezebb mérkőzésére készülhet az NB I. B. idei kiírásban a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapata, hiszen az ez idáig mindössze egyszer botló, s így az élmezőnyhöz tartozó Jászberény otthonában lép majd pályára szombaton 17 órakor. A pécsi korábbi ellenfelei mind a középmezőnyhöz, vagy az alsóházhoz tartoznak.

Persze ettől nem kell megijednie a Panthersnek, hiszen ha azt a formáját és védekezését viszi ki ismét a parkettre, mint amit az utóbbi két fordulóban láthattak a szurkolók, akkor a berényieknél is bőven jobbak. Ráadásul a Vasútnak több olyan játékosa is van, aki a nehéz helyzetekben a gárda élére tud állni, akár a kispadról is érkezhet ilyen.

– Legutóbb a Nyíregyháza ellen próbáltam nagyon fókuszált lenni az első perctől kezdve. Úgy érkeztem meg a csarnokba, hogy szeretném megmutatni, mire vagyok képes. Pluszt töltést adott, hogy a nevelőegyesületem ellen játszom, és ezt próbáltam átadni a fiúknak is – kezdte a PVSK legutóbb remek teljesítményt nyújtó centere, Mokánszki Máté. – Ezzel az attitűddel lépek pályára Jászberénybe is. Ha valakinek van egy ilyen jó meccse, az kihat hosszabb időre, de ehhez nem csak egy ember szükséges, fontos, hogy a csapat egyben legyen, és egy irányba tartson mindenki.

Az állás (14 csapat): 1. PVSK-Veolia 4 győzelem/0 vereség, 2. Vasas Akadémia 4/0, 3. BKG PRIMA Akadémia 3/1, 4. Jászberény 3/1.