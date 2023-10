A Paks ellen meglett a történelmi sikert az NKA Universitas Pécs férfikosárlabda-csapata számára az NB I.-ben, s most ott folytatná, ahogy akkor abbahagyta. Ráadásul jó esélyekkel is fut majd fel az újabb győzelemért a Rátgéber Nemzeti Kosárlabda Akadémia gárdája a pályára szombaton 18 órakor, hiszen a nyeretlen sereghajtó Sopron otthonába utazik.

Igaz, a soproniaknak nem is volt egyszerű sorsolása az idény első három mérkőzésén, hiszen a Kecskemét, a Szolnok és a Körmend adták eddig egymásnak a kilincset, úgyhogy Bors Miklós alakulata számára is most jön csak a második olyan mérkőzés, ahol komoly reményei lehetnek. Persze a magabiztosság, amit Benkéék meríthetnek az első sikerből, az tovább repítheti őket vendégségben is. A pozitív impulzust kell most egy újabb sikerre váltani.

Az állás (14 csapat): 1. Szombathely 3 győzelem/0 vereség, 2. Körmend 3/0, 3. Alba Fehérvár 3/0, 4. Szolnok 3/0... 11. NKA Universitas Pécs 1/2, 12. Kecskemét 1/2, 13. Paks 0/3, 14. Sopron 0/3.