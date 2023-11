Bizakodva várhatta idei utolsó csoportmeccsét az Európa Kupában az NKA Universitas Pécs, ugyanis legutóbb a Ragusa Dubrovnik elleni csatából gyakorlatilag edzőmérkőzés lett Horvátországban (32–78). Ráadásul akkor két viszonylag fitt együttes léphetett pályára, a szerdai összecsapáson viszont mindkét oldalon meglátszott a fáradtság, ami nem is csoda. A baranyai brigád ezzel a kupameccsel együtt az elmúlt tíz napban négyszer bizonyíthatott, a Dubrovnik pedig tizenegy nap alatt abszolválta ezt a számot.

Mindenesetre a házigazda bekezdett, a vendégcsapat pedig nem győzte tartani a lépést. Aztán jött a második felvonás, mikoris rengeteget hibázott Jovan Gorec alakulata, így nagy meglepetésre a még nyeretlen horvát csapat húsz pontot jegyzett. Annak fényében, hogy az előző párharcon az egész mérkőzésen harminckét egységig jutott a Dubrovnik, ez bizony óriási teljesítmény. Sőt, ha a végén nincs Weninger és Laczkó hármasa, akkor a negyedet is behúzza a csoport sereghajtója.

Ami késik, nem múlik: a harmadik etapot nagy csata után is elcsípte a Dubrovnik, sőt, a pontszegény utolsó felvonásban is jobbnak bizonyult, de a végső pécsi siker így sem forgott igazán veszélyben.

Ezzel a győzelemmel az NKA Universitas Pécs fellépett a csoportjában a második helyre, ezt a pozíciót viszont csak akkor sikerül megőrizni, ha csütörtök este a hibátlan olasz listavezető Venezia hazai terepen érvényesíti a papírformát a Bursa ellen. Na de az izraeliek visszalépésével harmadikként is biztos már a Pécs továbbjutása.

NKA Universitas Pécs–Ragusa Dubrovnik 77–66 (25–12, 21–20, 20–21, 11–13)

Nő kosárlabda Európa Kupa, csoportmérkőzés, hatodik forduló. Pécs. Dubrovnik legjobb pontszerzői: CICIC 21/15, HAJDIN 19/9. Pécs pontszerzői: SMAILBEGOVIC 17/9, MÉRÉSZ 12/3, Rátkai 10, Laczkó 10/6, Weninger 8/6, Williams 6, Tadic 6/3, Kiss A. 6, Olawuyi 2.

Ez következik (12.03.): NKA Universitas Pécs–Vasas Akadémia (18.00).