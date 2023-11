Nyugodt szívvel kijelenthetjük, hogy kipihenhette magát a pécsi csapat, sőt, csak bízhatunk abban, hogy a hosszú szünet után sikerül hamar felvenni a ritmust, ugyanis egy rövid kihagyás is végzetes lehet a listavezető ellen. Ezt pontosan tudja mindenki az NKA Universitas Pécs háza táján, hiszen legutóbb 2022 februárjában sikerült győzni tétmeccsen a hétvégi vetélytárs ellen (78–62).

Mindenesetre komoly fegyvertény lehet, hogy időközben visszatért a baranyaiakhoz Simon Zsófia, aki Spanyolországból tért haza, ahol utánpótlásedzőként már elkezdte civil életét. A sokak által jól ismert játékosnak nagyon hiányzott a játék és mindaz, ami a profi kosárlabdával együtt jár, így nem kellett sokat noszogatni.

– A nyár során sem hagyott fel teljesen a mozgással, így hétfőtől zökkenőmentesen be tudott kapcsolódni az edzésmunkánkba és minden papírja rendben van, így semmi akadálya nincsen annak, hogy vasárnap pályára küldje Jovan Gorec vezetőedző – nyilatkozta portálunknak a PEAC társ-ügyvezetője, Kond Árpád.

Jovan Gorec, az NKA Universitas Pécs vezetőedzője: – Ebben a pillanatban azt érzem, hogy ahogy mindig, úgy most is roppant nehéz dolog az újrakezdés, főleg egy ilyen hosszú pihenő után, mint ami a válogatottak Európa-bajnoki selejtezői miatt volt most a szezonunkban (a csapat a vasárnapi előtt 19 nappal, november elsején lépett utoljára pályára). Most arra törekszünk, hogy minél előbb visszanyerjük a jó formánkat, hiszen a szünet előtt egy sikeres Európa Kupa-meccset játszottunk a török Bursa ellen. Egy nagyon nehéz időszak áll most előttünk, hét nap alatt három kőkemény mérkőzés vár ránk. Mi nagyon hiszünk az elvégzett munkánkban, és ahogy mindig, vasárnap a Győr ellen is nyerni akarunk! Számítunk ebben a közönségünk segítségére is, akik át tudják lendíteni a lányokat a holtpontokon.