Máris itt a lehetőség a Carbonex-Komló férfikézilabda-csapata számára, hogy feledtesse az egri bajnoki vereséget, hiszen a Magyar Kupában vívhat a továbbjutásért szerdán 16 órától.

A Bányász a Budakalászhoz utazik első idei kupafellépésén, azonban ezen a mérkőzésen jóval fontosabb találkozót is szem előtt kell tartania Marosán Györgynek és stábjának, a hétvégi Dabas elleni rangadót, amelyen nagyon fontos pontokért mennek csatába. Persze Jerkovicsékat a visszavágás vágya is hajthatja ezen a meccsen, hiszen még az NB I. második fordulójában a Kalász két góllal jobb volt Komlón náluk, így az összes egységet bezsebelték. Az ezúttal vendéglátóként pályára lépő együttes egyébként is jobban szerepel a komlóiaknál, hiszen a 6. pozícióban tanyáznak a tabellán tizenkét pontjukkal. Ez duplája annak, amit eddig a Komló össze tudott szedni ebben a pontvadászatban.

Hétvégén a Budakalász a Gyöngyöst múlta felül, méghozzá öt góllal, így magabiztosan várhatja ezt az összecsapást is.

A forduló egyetlen találkozója ez a meccs lesz, amelyen két élvonalbeli csapat ütközik meg. Döntetlen esetén a Komló léphet a következő körbe.