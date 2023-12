A két ünnep között, szerdától péntekig Székesfehérváron az MKOSZ Edzőközpontjában rövid összetartáson vesz részt a februári soproni olimpiai selejtezőre készülő magyar válogatott.

– A külföldön kosárlabdázók nem tudnak csatlakozni, de a Magyarországon szereplők, Cyesha Goree kivételével, mind rendelkezésre állnak – osztotta meg gondolatait Székely Norbert szövetségi kapitány. – A sérültek is ott lesznek velünk. Kányási Vera továbbra is a bokasérülésével bajlódik, míg Aho Nina injekciót kapott. Ők valószínűleg edzeni nem fognak, de a többiek rendben vannak. Nincs Európa-klasszis játékosunk, de sok jó képességű kosárlabdázónk van. Ha Európában akárhol járok, nagyon sokszor hangzik el velünk kapcsolatban, hogy a magyar válogatott két hasonló képességű csapatot is ki tud állítani. Értékes elismerése a merítési lehetőségeinknek.

A decemberi összetartáson ott van az NKA Universitas női kosárlabdacsapatának kiválósága, Mérész Beatrix is, aki ugyan nyáron érkezett, de hamar bedobta magát a pécsi szurkolók szívébe.

A magyar válogatott kerete: Aho Nina, Bach Boglárka, Boros Julcsi, Czukor Dalma, Dombai Réka, Dubei Debóra, Horváth Bernadett, Kányási Veronika, Lelik Réka, Mérész Beatrix, Miklós Melinda, Ruff-Nagy Dóra, Sitku Zsuzsanna, Szabó Fanni, Tóth Franka, Török Ági, Varga Alíz.