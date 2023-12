A megszokottól eltérően egy órával korábban fut ki a parkettre a Carbonex-Komló férfikézilabda-csapata, azaz szombaton 17 órakor kezdenek Melnicsukék a Dabas ellen. Abba azonban nincs változás, hogy ezt az élvonalban teszik, s nem az NB II.-ben.

A gárdának minden szurkolójára szüksége lesz, hogy a hetedik helyezett ellen sikert tudjon elérni, azonban a két pontra óriási szüksége van a Bányásznak, amely utolsó idei bajnokiját játssza, s jelenleg az utolsó előtti pozícióban tanyázik. A drukkolásért cserébe a játékosok is ígérik, csúszni-mászni fognak a győzelemért, hogy a téli pihenőt követően jobb helyzetből indíthassák a tavaszi hadjáratot.

A Dabast elejteni persze nem könnyű, sőt, az előző fordulóban még a Ferencváros ellen is begyűjtötte a két pontot, s a Szeged ellen is harminc fölé jutott, még ha így is kikapott öttel. Laurinyeczéknek a Budakalász és a NEKA sem jelentett komolyabb problémát az elmúlt időszakban. Ezeken felül az Eger és a Fejér B.Á.L. Veszprém ellen arattak sikert, valamint a PLER-rel ikszeltek. Így szerezték meg azt a 11 pontot, amivel a tabella közepén állnak, s mindössze öt egység választja el őket a harmadik helyezett Tatabányától, s három a negyedik Csurgótól.