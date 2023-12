A mai napon ér véget a győri Aqua Sportközpontban a XVI. Győrt OPEN, ahol rengeteg válogatott úszó indult, hiszen 2023-ban ez az utolsó verseny hazánkban, ahol olimpiai szintet lehet úszni.

Külön öröm, hogy a pécsiek óriása, Jászó Ádám már az előfutamban bekerült a 100 méter hátúszás 53.74 másodperces párizsi szintje alá, ugyanis 53.51-el csapott célba. A döntőben pedig tovább javította idejét, így 53,35-ös idővel még egyszer megúszta az olimpiai A szintet, amivel első lett a versenyen. Ezzel a PSN Zrt. sportolója a hazai rangsorban megelőzte Kovács Benedeket, (53.67) és már csak Kós Hubert (53.12) áll előtte.

Az integritás jegyében a paraúszóknak is lehetőséget adtak a szervezők, így ők is versenyezhettek Győrben. Ahogy az ép úszóknak, így a paraúszóknak is paralimpiai kvalifikációs versenynek számított a Győr OPEN.

A lehetőéget pedig meg is ragadta a sokat látott Iván Bence, hiszen 200 méter vegyesen 2:54,80-at úszott, amivel ott lehet jövőre Párizsban, a paralimpián.