Amíg a legtöbbeknek kissé lassabban, döcögősebben indul az új esztendő, addig az NKA Universitas Pécs női kosárlabdacsapatára gyakorlatilag egy erőltetett menet vár. Ebben a hónapban hat összecsapás következik, egész pontosan húsz nap alatt kell letudni négy bajnokit és két nemzetközi kupameccset. A sorsolás olyan szempontból kegyes volt, hogy a 2024-es naptári év első meccsét hazai terepen lehet játszani, ráadásul a még győzelem nélkül álló sereghajó Cegléd ellen.

A két együttes a nyitányon, szeptember végén találkozott egymással Cegléden, de akkor nem igazán kellett izgulni. Már az első negyedben erőt demonstrált a Pécs (9–28), majd minden etapban tovább duzzadt a különbség, így végül magabiztos siker lett a vége (43–82). A Cegléd tehát túl sok mindenbe nem kapaszkodhat. Ebben a párharcban legutóbb 2020 októberében jártak sikerrel, de akkor még négy légiós erősítette a klubot, továbbá azóta mindkét játékosállomány kicserélődött, így csoda, ha valaki emlékszik még arra a napra.

Iványi Dalma, a Pécs másod­edzője: – A téli szünet után indul újra most hétvégén a bajnokság, nagyon fontos lesz, hogy jó ritmusban tudjunk indulni. Szeretnénk egy jó mérkőzést játszani, koncentráltnak és fegyelmezettnek kell lenni, célunk a győzelem! Ezzel tudnánk adni egy jó alapot a januári menetelésünkhöz. Tudtunk edzeni, de vannak problémáink a sérülések miatt, ami némiképp hátráltatta a felkészülést, de ezzel együtt is felkészültünk, és szeretnénk egy jó mérkőzést játszani a Cegléd ellen.

Természetesen annak ellenére, hogy minden a házigazda mellett szól, hiba lenne egy pillanatra is lebecsülni az ellenfelet, hiszen a vendégcsapat úgy érkezhet a Nemzeti Kosárlabda Akadémiára, hogy bizony nincs vesztenivalója, és nagyon éhes már a sikerre. Abban bízhatnak, hogy vélhetően Jovan Gorec majd forgatni fogja a csapatát, ugyanis azért már némileg gondolni kell a csütörtöki nemzetközi kupameccsre, amit majd a Kayseri otthonában rendeznek meg. Na de a baranyai együttes fiataljai több alkalommal is bizonyították már, hogy ha lehetőséget kapnak, akkor nem hibáznak, így bárki is legyen a parketten, csak a győzelem elfogadható. Pláne úgy, hogy a két előrébb járó rivális, a DVTK Hun-Therm és a SERCO UNI Győr is otthon szerepelhet, ráadásul nincs benne a pakliban, hogy hibázzon ez a két klub, így muszáj lenne tartani a lépést.

Laczkó Sára, a Pécs kiválósága: – Mindenképpen meg kell nyernünk az év első meccsét, hiszen egy hosszú sorozat előtt állunk januárban, amit szeretnénk jól indítani. Fontos lesz, hogy koncentráltan kezdjünk, és tudjuk gyakorolni a játékainkat. Nagyon nehéz háromnaponta meccseket játszani, de ezt már az előzőekben megszokhattuk. A Cegléd ellen gyorsan és csapatként kell játszanunk, és gyakorolni azokat a játékelemeket, amiket az edző kér tőlünk.