A 2024-es esztendő elején Floridában, egy huszonötezer dolláros versenyen már ütőt ragadhatott Bartha Panna, de a selejtező első körében nagy falatnak bizonyult Kononova Maria. Igaz, az első szettben csak nüanszok döntöttek, ugyanis rövidítésben volt csak jobb az ellenfél (6–8), de a folytatásban kihasználta lélektani előnyét az orosz vetélytárs (6:3).

Ennél viszont sokkal jobban alakult számára a legutóbbi próbatétel, mikoris a selejtező nyitányán szetthátrányból fordítva állt talpra az egy évvel idősebb spanyol riválisa, Gomez Victoria ellen, majd Hsu Chieh-Yu ellen is borította a papírformát annak ellenére, hogy esélyesebbnek számító harminckét esztendős riválisa korábban úgy jutott tovább, hogy még csak gamet sem vesztett.

A két sikerrel feljutott a főtáblára Bartha Panna, ráadásul a legjobb harminckettő között szintén a selejtezőt teljesítő amerikai teniszezőt, Deatherage Boyce Maryt is kipöckölte (6:4, 6:4). A nyolcaddöntő előtt a fogadóirodák sem bíztak a baranyai tehetségben, szerintük a nyolcadik helyen kiemelt, a női világranglista 390. helyezettje jut majd tovább, plusz a kezdés is ezt mutatta, hiszen a japán sportoló 6:1-re behúzta az első szettet, aztán viszont rövidítés után Bartha kiegyenlített, sőt, sokak nagy meglepetésére a döntőszettet is jobban bírta (2:6).

– Kvalifikációból indultam, és két nehéz meccset is sikerült megnyernem a főtáblára jutásért – nyilatkozta portálunknak Bartha Panna. – A főtáblán rutinosabb, előrébb rangsorolt játékosokat győztem le. A négy közé jutásért játszott meccsen reális esélyem volt a győzelemre, de sajnos elég rosszul éreztem magam, és így kénytelen voltam feladni. Így is jól sikerült verseny volt, és külön élményt jelentett, hogy a csapatom vezetőedzőjének szüleinél voltam elszállásolva, akik hoztak-vittek a versenyre, és még segíteni is tudtak, mert régen teniszedzők voltak.

A tündérmese tehát egy rosszullét miatt ugyan idő előtt véget ért, de ezt a menetelést ki lehet tenni az ablakba, ráadásul az amerikai egyetemi edzők Bartha Pannát szavazták meg a hét legjobbjának.

Ami a folytatást illeti, márciusban sok fordulón bizonyíthat az egyetemi bajnokságban, majd áprilistól a tervek szerint tud indulni tizenötezer és huszonötezer dolláros versenyeken is.