A PSN Zrt. - Pécsi Sportiskola vízilabdázói is részt vettek a szegedi SZVPS 25 Gyermek tornán, amelyen nagy múltú csapatok vettek részt, köztük a Ferencváros ifjoncai is. A pécsi fiatalok végül az arannyal térhettek haza, az FTC-t, a BVSC-t és az UVSE-t is legyőzve. Ráadásul a torna legjobb kapusa Märcz Balázs lett.

– Az első mérkőzést az FTC csapata ellen játszottuk. Nagyon magabiztosan védekeztünk és összesen két gólt engedtünk az ellenfélnek – értékelt Vörös Tamás edző a PSN honlapján. – A második ellenfelünk az UVSE volt ahol egy magabiztos első negyed után tudtuk tartani az előnyünket és mindenki játéklehetőséghez jutott. A csapat harmadszorra a hazai Szeged csapata ellen ugrott vízbe ,ahol akadozott a játékunk. Látszott a fáradság , nehezen tudtunk alkalmazkodni a körülményekhez és sajnos vereséget szenvedtünk. Következett a második nap, amelyen először a Szolnok jött szembe velünk. Sajnos nagyon sok helyzetet kihagytunk. Nem tudtuk a büntetőket gólra váltani és egy döntetlenre tudtuk menteni a mérkőzést. A torna utolsó mérkőzését a BVSC ellen játszottuk. Nagy előnyt harcoltunk ki az első félidőben amit tudtunk végig tartani. A tornán végül az első helyet szereztük meg. Nagyon gratulálok a csapatnak.

Mérkőzések

FTC–Pécs 2–6

Pécs–UVSE 9–5

Szeged–Pécs 9–8

Pécs–Szolnok 8–8

BVSC–Pécs 4–8

Játékosok: Märcz Balázs, Navreczki Barna, Fonay Liza, Poszovác Miroszláv, Kovács Zalán, Kovács Bálint, Kovács Dominik, Horváth Bence, Becsei Ádám

Labossa Zsigmond, De Blasio Manolo, Taya Otman, Krizsics Milán, Chvojka Bence, Horváth Donát.

Edzők: Vörös Tamás, Krizsán András, Gergó Bence.