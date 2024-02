Kiváló hangulatú, nívós, műfüves teremlabdarúgó-kupát rendezett hétvégén a PMFC női szakosztálya. Az U16-os korosztálynak szervezett III. PMFC Nemzetközi Leány Tornán igazi nagy­ágyúk vettek részt a házigazda mellett, így az olasz AS Roma, a cseh SK Slavia Praha és a Ferencváros is mérkőzött többek közt.

A hazai szurkolóknak külön öröm lehetett, hogy ebben a mezőnyben sem vesztek el a pécsi lányok. A bukaresti partnerklubnak egy hatost lőttek kezdésképpen, majd a Slaviát is felülmúlták. A szombati csoportkörben csupán a végső győztes római együttes bizonyult jobbnak.

A vasárnap során kevesebb volt a sikerélmény. A Ferencváros 2–0-s győzelemmel lépett a PMFC ellen a döntőbe. Ennek ellenére a Pécs nagyon közel került ahhoz, hogy érmekkel gazdagodjon, hiszen a Spartak Trnavát óriási küzdelemre késztette. Végül azonban a szlovákok győztek 3–2-re.

A fináléban a Fradi is nagyot küzdött, de az AS Roma verhetetlen volt a hétvége során, és 3–1-re nyert. Hozzá kell tenni, az olaszok potyogtattak el pontokat, a Sla­via Praha ellen – amelyet a Pécs legyűrt – 3–3-as döntetlent játszottak.

A PMFC eredményei: ACS Dream Team Bucuresti–PMFC 0–6, PMFC–Slavia Praha 2–1, AS Roma–PMFC 5–2, PMFC–Ferencváros 0–2 (elődöntő), PMFC–Spartak Trnava 2–3 (bronzmeccs).

A végeredmény: 1. AS Roma (Olaszország), 2. Ferencvárosi TC (Magyarország), 3. FC Spartak Trnava (Szlovákia), 4. PMFC (Magyarország), 5. SK Slavia Praha (Csehország), 6. ZNK Medimurje Cakovec (Horvátország), 7. ACS Dream Team Bukarest (Románia), 8. ZFK Vojvodina (Szerbia).

Különdíjasok

Legjobb kapus: Raselova Nela (SK Slavia Praha).

Legjobb mezőnyjátékos: Noemi Otoaiani (AS Roma).

Gólkirálynő: Kovács Petra (FTC).

Legjobb hazai játékos: Máté Nóra.

All Star-csapat: Neasu Elena (ACS Dream Team Bukarest), Jana Topic (ZFK Vojvodina), Ema Madic (ZNK Medimurje Cakovec), Ema Vejcikova (FC Spartak Trnava), Árvay Sára (FTC), Andreangeli Rachele (AS Roma), Stapanova Ema (SK Slavia Praha), Szabó Lili (PMFC).