Másfél héttel ezelőtt az NKA Universitas Pécs megmutatta, hogy képes legyőzni a Zalaegerszeget, hiszen a Magyar Kupában épp mostani vendégénél jutott be a négybe. Azóta azonban komoly változások történtek az egyesület életében, amely egy ilyen fontos bajnoki előtt aggodalomra adhat okot a szurkolók körében. Goran Tadic vezetőedző döntött úgy, hogy nem akarja befejezni az együttessel a szezont, s így ezen a találkozón Csirke Ferenc vezeti majd csatába Durmóékat. Habár a beugró tréner is az egyesületnél tevékenykedett, az első kerettel nem dolgozott még együtt, így ez is egy komoly nehezítő faktor.

Persze ott van az is, hogy a ZTE most vissza akar vágni a kupavereségért, valamint, hogy a Körmend ellen elvesztett találkozó után már nagyon vágyik arra, hogy ismét a győztes oldalon álljon. Mindezt azért is, mert egy három botlásból álló szériára tenne egy siker pontot.

Az NKA vállán is fokozatosan nő a nyomás az utóbbi időben, hiszen már csak egyetlen győzelemmel előzik meg Kovács Péterék a három utolsó helyezettet. Igaz, valószínűleg a Honvéddal és az Oroszlánnyal szemben vereség esetén is megmaradna ez az előny, hiszen előbbi a Szolnokkal, utóbbi a Szombathellyel meccsel, de egy győzelemmel viszon nagyot léphetnének előre.