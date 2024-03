Aczél Zoltán, a HR-Rent Kozármisleny vezetőedzője: – Jól kezdtük a mérkőzést, az első félidő első negyedórája jó futballal telt, sok kisebb lehetőségünk volt, jól mozgattuk az ellenfelet. Nagyon defenzív játékot és jól megszervezett védekezést hozott a Mosonmagyaróvár. Hullámzó volt az első félidő, mert később a vendégek is magukra találtak, de szerencsére jókor szereztünk vezetést, amit meg is érdemeltünk. Az Óvárnak a pontrúgásaiban, kontráiban mindig benne volt a veszély. A második félidőben egy darabig nem találtuk a ritmust, de a cserék után kontrolláltuk a meccset, és Daru Bence szép gólt rúgott. Sajnos egy pontrúgás után figyelmetlenek voltunk, és gólt szerzett a Mosonmagyaróvár, így a találkozó vége veszélyes volt, az ellenfél ívelgetett, bent volt 4 magas emberük is. A Mosonmagyaróvár vezetőedzőjét, Nagy Ádámot idősebb edzőként szeretném megdicsérni, egy fiatal, tehetséges edző, aki jól megszervezte a csapatát! Gratulálok az Óvárnak, hiszen nem adták fel ezt a mérkőzést, annak ellenére, amilyen helyzetben vannak. Nehéz mérkőzés volt, sokat kellett dolgozni a játékosaimnak, hogy ezt a mérkőzést abszolválják. 42 pontunk van, így ezzel a győzelemmel tapadunk a mezőny elejére! Minden tiszteletem a játékosaimé!