A pécsi klub jelenleg az ötödik helyen tanyázik, öt ponttal megelőzve fővárosi ellenfelét, ráadásul kedvező eredmények esetén akár még a harmadik pozíciót is meg lehet csípni. Tény, hogy ehhez már a riválisok botlására is szükség lenne, de addig is a lehető legtöbb, amit meg lehet tenni, hogy egyaránt megnyeri hátralévő két bajnokiját Jovan Gorec alakulata.

Négy napon belül két nagyon fontos csata jön, de a Sopron elleni győzelemből lehet meríteni.

Fotó: Löffler Péter

Jovan Gorec, az NKA Universitas Pécs vezetőedzője: – Szombaton egy nagyon fontos bajnoki mérkőzés vár ránk Budapesten, a Vasas Akadémia ellen, persze, két fordulóval az alapszakasz vége előtt melyik meccs nem fontos? A hétvégén egy erős csapatot tudtunk legyőzni, a Sopron Basket elleni győztes szériánkat szeretnénk folytatni a Pasaréten is. Már fókuszban van nálunk a jövő heti Magyar Kupa is, ahol jövő kedden éppen a hétvégi ellenfelünk, a Vasas ellen játsszunk Pécsett a négybe kerülésért. Ezekre a mérkőzésekre készülünk, bízom benne, hogy sok erőt fogunk tudni meríteni a Sopron ellen aratott győzelmünkből.

Érdekesség, hogy március 12-én, kedden ismét egymás ellen léphet majd parkettre ez a két együttes, csak akkor a Rátgéber Kosárlabda Akadémián, plusz akkor már a Killik László Női Magyar Kupa négyes döntője lesz a tét.

Az ide szezonban, a két fél decemberi egymás elleni csatáján elmaradt az izgalom. Akkor a baranyai brigád minden gond nélkül kipiálta vetélytársát (75–43), sőt, legutóbb csak tavaly áprilisban jött ki győztesen ebből a párharcból a Vasas (69–78).

Tagadhatatlan, hogy egyik együttes sincs élete formájában, ugyanis mindkét oldalon csak egyszer lehetett ünnepelni az elmúlt négy forduló alatt, de vélhetően mindkét fél szeretné begyújtani a rakétákat, hiszen minden egyes pont komoly értékkel bírhat a rájátszás előtt.

A Vasas Akadémia–NKA Universitas Pécs találkozó szombaton 18 órakor kezdődik a Pasaréti Sportcentrumban.