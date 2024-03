Vereséget szenvedett a Kozármisleny KA női kézilabdacsapata az NB I. 17. fordulójában a hatodik helyezett Budaörs otthonában.

A mislenyi lányok már az első perceket követően elkezdtek leszakadni ellenfelükről, s ez a tendencia nem változott. A különbséget egészen nyolcig tudta növelni a hazai együttes a szünetig.

A fordulást követően a mislenyiek elszántan jöttek ki az öltözőből, s Szatmári hétméteresével, valamint Schneider eladott labdája után Kecskés Noémi találatával kettőt faragtak a hátrányukból. A lendület viszont gyorsan elfogyott, s a hazaiak nem csak visszaszerezték korábbi előnyüket, de tovább is növelték. Végül egy kilencgólos különbség állt be az utolsó tíz percre, s ezzel is ért véget az összecsapás.

Budaörs–Kozármisleny KA 32–23 (18–10)

Női kézilabda NB I., 17. forduló. Vezette: Kiu G., Kiu T.

Budaörs: Vártok R., Mistina – Szabó-Májer, Szövérdffy-Szabadfi 4, Szekerczés 2 (1), Gergely-Zsigmond, Debreczeni-Klivinyi 3, Schneider 2 (1), Vártok T. 6, Pálos-Bognár 3, Hudák 1, Kiss M. 1, Tóth M. 2, Wutschi, Gorilska 4. Vezetőedző: Buday Dániel.

Kozármisleny: Pusztai, Wichmann – Imrei R. 3, Brettner 2, Kecskés N. 4, Köpösdi, Halász, Lengyel 2, Bánfai 2, Imrei N., Scheffer 3 (1), Tobak, Zsemberi 1, Szatmári M. 6 (4), Hadnagy F. Vezetőedző: Gyulay László.

Kiállítás: 8, ill. 6 perc.

Hétméteres: 2/2, ill. 5/5.