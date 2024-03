Remek helyzetbe hozta magát a Csirke Ferenc vezette NKA Pécs az elmúlt hétvégi Kecskemét elleni sikerével köszönhetően részben a Budapest Honvéd Sopron elleni egypontos vereségének. Az élvonalban újonc akadémisták a nyolcadik helyre léptek, s ha ezt az utolsó két fordulóban megtartják, akkor nem csak az alapvető célt teljesítik biztosan az alapszakasz végével, mégpedig azt, hogy biztosan jövő évben is tagjai lesznek az NB I.-nek, hanem rögtön egy álom eredményt is elérnek, a rájátszásba jutnak.

Kovács Péterék akár biztosíthatják is az NKA Pécs helyét a legjobb nyolcban

Fotó: Löffler Péter

Az, hogy a play-offot érő helyek egyikén végez-e az NKA Pécs, az akár már most szombaton eldőlhet, de ahhoz sok csillagnak kell együtt állnia. Az elsődleges az, hogy a Szegednek ki kell kapnia a Sopron ellen pénteken este. Szombaton aztán három eredménynek is megfelelően kell alakulnia. Az Akadémiának le kell győznie a Szolnokot, a Honvédnak és az Oroszlánynak pedig vereséget kell szenvednie.

Az NKA Pécs dolga nem lesz most egyszerű

Persze Kovács Péteréknek egyáltalán nem lesz egyszerű dolguk a legutóbb a Körmend ellen nyerő, s a harmadik helyen álló szolnokiak ellen, de Pécsett egyszer már sikerült őket legyőzni. A december 16-i mérkőzésen 94–86-os sikert ünnepelhetett a Fűzy Ákos pálya publikuma.

Nem csak az előző találkozó bizonyítja ugyanakkor, hogy a Szolnok sebezhető ellenfél. Az Olajbányász elmúlt öt meccséből kettőt is elvesztett. Egyet az éllovas Szombathely ellen buktak, ami azért nem túl árulkodó, viszont a másik botlás az Oroszlány elleni 99–81-es vereség, ami bőven adhat még idegenben is okot a bizakodásra. A jó eredmény eléréséhez viszont ismét mindenkinek ki kell hoznia magából a maximumot ezen a találkozón is.

Persze, ha most nem is sikerül minden kérdést lezárni, a Körmend ellen még lesz lehetősége a nyolcba jutni.

A szombati program: Szolnok–NKA Universitas Pécs, Zalaegerszeg–Alba Fehérvár, Debrecen–Bp. Honvéd, Kecskemét–Kaposvár, Oroszlány–Paks (mind 18.00), Szombathely–Körmend (19.15).