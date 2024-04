Megmérették magukat a PSN Zrt. - Pécsi Sportiskola sportlövői is a közelmúltban Zalaegerszegen a Göcsej Sportlövész Egyesület által rendezett Húsvét Kupán. Az értékes helyezések mellett érmeket is összelőttek maguknak a versenyzők. Kapás Rita egy aranyat, illetve egy ezüstöt is begyűjtött. Mellette Földesi Lajos, Herr László Róbert, illetve Rajnai Gábor végzett dobogós pozícióban, ők mind a hárman bronzérmet kaptak a nyakukba.

A PSN eredményei

Légpisztoly 20 lövés nők: 2. Kapás Rita (173 köregység).

Légpisztoly 20 lövés férfiak: 3. Földesi Lajos (172 köregység).

Légpisztoly 60 lövés nők: 1. Kapás Rita (519 köregység).

Sportpisztoly 20 lövés férfiak: 6. Mozsgai György (176 köregység), 9. Rajnai Gábor (167 köregység).

Sportpisztoly 20 lövés férfiak 60 év felettiek: 3. Herr László Róbert (176 köregység), 9. Török Zoltán (143 köregység).

Központi gyújtású pisztoly 20 lövés férfiak: 3. Rajnai Gábor (178 köregység), 10. Mozsgai György (156 köregység).

Központi gyújtású pisztoly 20 lövés férfiak 60 év felettiek: 5. Török Zoltán (159 köregység).