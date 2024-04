Remekül kapta el a második mérkőzés elejét az NKA Universitas Pécs a Szolnoki Olajbányász ellen. Az akadémisták rendkívül koncentráltan játszottak, s a dobásaik is beestek. Emellett Kovács Péter Herger dupláját követő azonnali labdaszerzése, és ziccere elbizonytalanította pár percre a vendégeket. A maszkban játszó Kerpel-Fronius is remek ritmusban szállt be a játékba, s két triplájával már 11 ponttal is ment a hazai együttes.

Manjgafic kezében volt az NKA Universitas Pécs sikere, de a nehéz dobást nem tudta értékesíteni

Fotó: Laufer László

A második negyed elején azonban jelezte az Olaj, hogy nem fogja megkönnyíteni Csirke Ferenc együttesének a dolgát, 5–0-al nyitott, s a védekezésén is keményített. A szolnoki játékosok remekül éreztek rá az NKA támadásainak ütemére, s rengeteg alkalommal tudtak belenyúlni a passzokba, ami miatt elkezdte a távoli kísérleteket erőltetni a hazai csapat, azok viszont ekkor nem estek be. Ennek ellenére tudta tartani a lépést a Szolnokkal, így a nagyszünetre is maradt hét pontnyi előny miután a játékvezetők a vendégek dudaszós kosarát időn túlinak ítélték.

A fordulást követően az Olaj előhozta azt a formáját, amit az előző két összecsapáson mutatott, s jó triplázással öt perc alatt ledolgozta a hátrányát. Persze az NKA labdaeladásai is nagyban hozzájárultak, hogy megforduljon az állás.