Május 25., szombat, 15.00

Nagykozár– Komló

Nem a legjobban várt mérkőzéssel indul az AutóCity Volkswagen Baranya vármegyei I.-es bajnokság huszonnyolcadik fordulója, de ha hasonlóan gólgazdag találkozó kerekedik ki az összecsapásól, mint múlt hét szerdán (Komló–Nagykozár, 2–4), akkor senkinek nem lehet egy rossz szava sem. A Komló akár már a fiatalokat is pályára küldheti, csupán tesztelésnek lehet használni már csak ezt a meccset, hazai oldalon viszont megéri hajtani, ugyanis egy esetleges győzelemmel meg lehetne előzni a PVSK labdarúgócsapatát. Márpedig jól mutatna, ha nem sereghajtóként zárna az együttes, tehát vélhetően mindent megtesz majd az újabb sikerért Takács Lajos alakulata.

Bólyban lesz még miért izgulni.

Május 25., szombat, 17.30

Bóly– PTE PEAC II.

A hétvégi párharcok közül talán Bólyban lehet a legkiélezettebb ütközetre számítani, már csak a tabellát látva is, ugyanis itt van a legkisebb különbség a két fél között, legalábbis pontszámban. A pécsi klub félelmetes tavaszt produkált, sokáig legyőzőre sem talált a 2024-es naptári évben, így az őszi hatodik helyről egészen a dobogóig tornázta fel magát Molnár Gábor legénysége. Ezzel szemben a Bóly az őszi harmadik helyét bukta el, sőt, egy esetleges pontvesztés esetén akár még a negyedik pozíciónak is búcsút lehetne inteni. Persze ehhez az is kellene, hogy a Siklós idegenben legyőzze a bajnokot. Mindenesetre Horváth Dávid alakulata a szezon során kétszer már legyőzte a pécsi együttest, így nem lenne különösebb meglepetés, ha győzelemmel zárna a házigazda. Pláne úgy, hogy sok hiányzóval kell harcba szállnia az idei bronzérmesnek.

Horváth Dávid, a Bóly vezetőedzője: – Először is szeretnék gratulálni a PTE PEAC II. csapatának a harmadik helyhez. Szép tavaszt teljesítettek, sajnos velünk ellentétben. Levonjuk ennek a tanulságát, és újult erővel készülünk majd a következő idényre.

Molnár Gábor, a PTE PEAC II. vezetőedzője: – Remek tavaszt produkáltunk, amire nagyon büszke vagyok. Ugyanakkor örülök, hogy a bronzérmet már nem veszíthetjük el, hiszen sok hiányzónk lesz szombaton különféle okokból kifolyólag, de nem panaszkodom, ilyenkor már minden együttes sok gonddal küzd. Ennek is köszönhetően egész biztosan még több fiatal fog lehetőséget kapni.

Villány– Siklós

Bajnokként léphet pályára utoljára hazai közönsége előtt a Villány labdarúgócsapata, majd utána jöhet a hajnalig tartó ünneplés. A futballünnep már a bajnoki előtt megkezdődik, hiszen Kósa Zoltán több mint száz alkalommal irányította a kispadról az együttest, Lehota Bálint pedig játékosként lett százados a klubnál, így mindkét sportember emlékdíjat vehet át. A félidőben az U16-os és U19-es csapat átveheti a jól megérdemelt bronzérmet, majd a lefújást követően Bogyay Zoltán, az MLSZ Baranya Vármegyei Igazgatóság igazgatója átadja az aranyérmet. Ebbe persze némileg belerondíthat a pazar szezont produkáló Siklós, főleg úgy, hogy nem tét nélküli a mérkőzés a vendégcsapat szempontjából, ugyanis akár egy pontszerzéssel is feljebb léphet Bíró Ferenc együttese.

PVSK– Lovászhetény-Pécsvárad

A PVSK sokáig az utolsó helyen tanyázott, de aztán pár jobb meccsnek köszönhetően sikerült egyet feljebb lépni a tabellán. Nagy előrelépésről így sem beszélhetünk, már csak azért sem, mert a Nagykozár még előzhet a hétvégén. Sőt, a sorsolást és a pillanatnyi formát tekintve erre több esély is van. A túloldalon hétközben a Baranya Vármegyei Kupa elődöntőjére készült a brigád, de az időjárási körülmények miatt nem rendezték meg a párharcot. Hétfőn viszont pótolják majd a Bóly elleni ütközetet, így mivel az a párharc még téttel bír, nem lenne meglepő, ha a vendégcsapat néhány tagjának fejében már a ­kupameccs járna. Mindenesetre Varga László legénysége bombaformában van, tehát épp úgy benne van a pakliban egy gólgazdag mérkőzés. Ráadásul lenne is miért revansot venni, ugyanis a PVSK két pontot is szerzett az idény során a sokáig bajnokaspiránsként emlegetett együttessel szemben. Az pedig külön érdekes lehet, hogy a házigazda mire megy majd Schneider Gábor nélkül, ugyanis információink szerint már nem a tréner ül le szombaton a kispadra.