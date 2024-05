Bajnokságot nyerni mindig nagy dolog, veretlenül felérni a csúcsra pedig egy valóságos álom, legyen szó bármely osztályról. Ráadásul még dicséretesebb, ha ez egy olyan együttesnek sikerül, amely rendőrökből, csomagszállítókból, asztalosokból, kőművesekből, villanyszerelőkből és CNC gépkezelőkből áll.

Civilben asztalosok, rendőrök, kőművesek, a pályán viszont veretlen bajnokok.

Forrás: Hock Máté

Nos, a Palotabozsok labdarúgócsapata finoman szólva is kimaxolta a 2023/24-es vármegye hármas szezont, ugyanis egyszer sem talált legyőzőre (17 győzelem, 1 döntetlen). A gólkülönbséget is érdemes kiemelni, hiszen hetvenhárom alkalommal volt eredményes a brigád, és mindössze hétszer kapitulált. Egy ilyen sorozat után felmerülhet a kérdés, hogy az a két elvesztett pont mennyire fájó, de a csapat házi gólkirálya, Bátai László ebben is meglátta a jót.

– A bajnokság kezdetén az első három hely valamelyikének a megszerzése volt a cél, de ahogy jöttek a győzelmek, úgy lettünk még éhesebbek a sikerre – nyilatkozta lapunknak a rutinos gólvágó. – Télen veretlenül álltunk a dobogó tetején, így akkor már titokban reménykedtünk, de arra senki nem gondolt, hogy vereség nélkül és ilyen gólkülönbséggel sikerül zárni. A Borjád elleni mérkőzés volt a legnehezebb, ugyanis szinte egy egész félidőt emberhátrányban játszottunk, de a véghajrában egyenlítettünk. Akkor is megmutattuk, hogy mennyire tudunk küzdeni egymásért.

Mint kiderült, az utánpótlás hiánya miatt a következő idényben is marad az együttes a vármegye háromban, de ezeknek a spílereknek épp elég nagy ajándék az, hogy mikor leteszik a lantot, akkor egy ilyen irigylésre méltó társasággal töltsék a szabadidejüket.

– Ezúton is szeretném megköszönni a csapattársaimnak, hogy ennek a sikernek a részese lehettem – hálálkodott a negyvenöt esztendős Bátai László . – Továbbá a klub nevében köszönjük Ritzl Róbert polgármesternek, minden támogatónak, a szurkolóknak, a játékosok családjainak és mindenkinek, aki bármilyen módon segítette a csapatot ennek a nagyszerű sikernek az elérésében. Hajrá Bozsok!