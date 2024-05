Megmutatta a HR-Rent Kozármisleny Gyirmóton ismét, hogy mekkora erő lakozik az együttesben, s most ezen az úton folytatná Aczél Zoltán együttese a szereplését.

Utolérheti még a HR-Rent Kozármisleny az előtte állókat

Fotó: Laufer László

Ezúttal az egyik kiesés elől menekülő együttes látogat a kék-fehérekhez, a BVSC-Zugló, amelynek minden egyes pont az életet jelentheti, éppen ezért veszélyes még egy olyan gárdára is, mint a Misleny. Ráadásul ott vannak a minden hájjal megkent veteránok, mint Hidi, Ihrig-Farkas, Mitrovic, Poór, Vinicius, akik korábban az élvonalban is komoly szerephez jutottak. Ettől függetlenül a tabellán elfoglalt helyezés, az elmúlt fordulók eredményei, és az őszi egymás elleni meccs is azt mondatja, Kirchnerék a favoritok. A mislenyi siker viszont nem csak egy települést tehetne boldoggá ezúttal, hanem Pécset is, hiszen megteremtené a lehetőséget a PMFC-nek, hogy kilépjen a kieső zónából.

A HR-Rent Kozármisleny a nehéz helyzetben lévő PMFC-t is kisegítheti

A Pécs az előzőekből következően is minden találkozón az életbennmaradásért száll csatába, ugyanakkor ezen a hétvégén nem túl jó esélyekkel. A még mindig a feljutásért harcoló Győr otthonába látogat Mátyus János együttese, amely múlt hétvégén nem bírt a Szombathellyel, legutóbi idegenbeli meccsén pedig nagyon simán kikapott a Honvédtól. Az ETO ráadásul biztosan fel lesz tüzelve a Mosonmagyaróvár kiütése után, míg a pécsiek vállán egyre csak nő a teher.

A vasárnapi program: HR-Rent Kozármisleny–BVSC-Zugló, Győr–PMFC, Siófok–Csákvár, Nyíregyháza–Gyirmót, Tiszakécske–Ajka, Szombathely–Kazincbarcika, Soroksár–Mosonmagyaróvár, Budafok–Szeged (mind 17.00).

A Bp. Honvéd–Vasas-találkozót hétfő 20.00-kor játsszák.