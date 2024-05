Nagyszerűen kezdődött a TCR World Tour második, 2024-es idénye a címvédő Michelisz Norbert számára, hiszen a Hyundai baranyai pilótája már az első hétvégén is megmutatta, nem lakott jól azzal, hogy az elmúlt esztendőben ő lett a bajnok.

Michelisz fáradtan, de elégedetten jöhetett le a pályáról

Forrás: X/Hyundai Motorsport

Az olasz, vallelungai hétvége időmérőjén bizonyította, mit sem vesztett a tempójából, s két és fél tizedmásodperccel mindenkinél jobb időt futott. Persze, ha már megszerezte a pole pozíciót, akkor az első versenyt is hibátlanul teljesítette, s megnyerte az év első versenyét is. Itt azonban nem állt meg, s a fordított rajtrácsos versenyen a tizedik pozícióból a 6.-ra feljött. Persze ezt köszönhette ütközéseknek, s a riválisok hibáinak is.

A második fordulóra, Marrákesbe értelemszerűen jó hangulatban érkezhetett meg, hiszen a tabella élén állt. Ugyanakkor a plusz súlyok az ő autóját lassították leginkább. Ez azonban mit sem számított, amikor a volán mögé került, bevitte a Hyundait a kvalifikáció második szakaszába, majd megszerezte a harmadik rajtkockát. Az első futamon ugyan közel tudott ezt követően autózni az első kettőhöz, de nem vállalt felesleges kockázatot, inkább értékes pontokat gyűjtött a bronzzal. Az év negyedik versenye viszont szerencsétlenül alakult, hiszen még a futam elején megsérült az autója, s így csak a 11. pozícióban szelte át a célvonalat.

Ennek ellenére Michelisz továbbra is vezeti a tabellát, s remek úton jár, hogy a hátralévő tíz futamon megszerezhesse harmadik bajnoki címét. Legközelebb június 7-8-án az Egyesült Államokban ragad kormányt.

Az összetett élmezőnye 4 futamot követően: 1. Michelisz Norbert (Hyundai) 97 pont, 2. Santiago Urrutia (uruguayi, Lynk&Co) 86, 3. Néstor Girolami (argentin, Hyundai) 82, 4. Yann Ehrlacher (francia, Lynk&Co) 82, 5. Esteban Guerrieri (argentin, Honda) 77, 6. Mikel Azcona (spanyol, Hyundai 69.

Még öt hétvége Michelisz Norbertéknek

A második idényre rangot lépett a TCR Világsorozat, hiszen az FIA (Nemzetközi Automobil Szövetség) égisze alá került. A szövetség, és a bajnokság jogait bitrokló ESC között egy három évre szóló megállapodás köttetett erről.

Ezzel egy időben derült ki az is nyáron, hogy az idei versenynaptár kevesebb futamot tartalmaz. A tavalyi 20 versenyhez képest idén csupán 14-en mérik össze tudásukat a pilóták, Ausztrália és Magyarország is kikerült többek között a helyszínek közül.

Európába már nem is tér vissza a mezőny. Az Egyesült Államokban, Dél-Amerikában és Ázsiában száguldanak még.

Az 5. és 6. futam: június 7-8., Lexington (Egyesült Államok), Mid-Ohio Sport Cars Course.

június 7-8., Lexington (Egyesült Államok), Mid-Ohio Sport Cars Course. A 7. és 8. futam: július 19-21., Interlagos (Brazília), Autódromo José Carlos Pace.

július 19-21., Interlagos (Brazília), Autódromo José Carlos Pace. A 9. és 10. futam: augusztus 2-4., El Pinar (Uruguay), Autódromo Victor Borrat Fabini.

augusztus 2-4., El Pinar (Uruguay), Autódromo Victor Borrat Fabini. A 11. és 12. futam: október 18-20., Zhuzhou International Circuit (Kína).

október 18-20., Zhuzhou International Circuit (Kína). A 13. és 14. futam: november 14-17., Macau Circuito da Guia (Makaó).

Bőven van lehetőség gyűjteni a pontokat novemberig

A sorozatban bőkezűen osztogatják a pontokat. Már a kvalifikáció győztese is gazdagodik 15 egységgel, így nem csak az első futamra szerezhet az időmérőn komoly előnyt.

A hétvége a szabadedzéseket követően egy két szakaszos időmérő edzéssel folytatódik előbb 20, majd 10 perce van a pilótáknak megfutnia a leggyorsabb kört. Ezt követően jön az első, normál rajtrácsos futam, majd a második versenyen már a kvalifikáció tíz legjobbja fordított sorrendben küzdhet a pontokért. Mindkét futam 30 percig tart.

A pilótáknak a kompenzációs súlyokkal is meg kell küzdeniük. Mindig az előző hétvégén szerzett pontok alapján kaphatnak 40 kilóig nehezéket az autóba.

Időmérős pontok: 1. hely 15 pont, 2. 10 pont, 3. 8 pont, 4. 6 pont, 5. 4 pont, 6. 2 pont.

A versenyek pontjai: 1. hely 30 pont, 2. 25 pont, 3. 22 pont, 4. 20 pont, 5. 18 pont, 6. 16 pont, 7. 14 pont, 8. 12 pont 9. 10 pont, 10. 9 pont, 11. 6 pont, 12. 4 pont, 13. 3 pont, 14. 2 pont, 15. 1 pont.